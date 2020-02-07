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Свято 7 лютого: що не можна робити в цей день, головні прикмети

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7 лютого віруючі відзначають День святителя Григорія Богослова

Яке сьогодні свято. 7 лютого 2020 року віруючі християни згадують Григорія Богослова, його вважають одним з прабатьків християнства. Він жив в III столітті нашої ери.

Григорій мав видатні здібності, але також отримав прекрасну освіту – він навчався у школах Кесарії Палестинської, Олександрії та Афінах. В Афінах він познайомився і зблизився з Василем Великим. Вони дружили все життя.

Коли Григорію виповнилося 26 років, він прийняв хрещення. Повернувшись додому, він довго відмовлявся від будь-якої громадської посади, віддаючись молитвам, роздумів про Бога і займаючись написанням натхненних пісень і слів. Григорій вважав, що час, проведений з Василем Великим в пустелі, найщасливіший у його житті. Проповіді Григорія настільки глибокі і поетичні, що багато фраз з них пережили століття і використовувалися для святкових співів.

Григорій Богослов вважається одним з прабатьків християнства (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Сніг випав на Григорія – зима не буде далі суворою.
  • Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть на подвір'ї – будуть сильні морози.
  • Який день до обіду, таким буде грудень і січень наступного року.
  • Якою буде погода до обіду, таким буде грудень.
  • Якщо сильний снігопад 7 лютого – буде рання осінь.
  • Чим більше добрих справ зробиш у цей день, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день стригти волосся і нігті - будуть великі проблеми.
  • Не можна плюватися — буде погана дорога.
  • Не можна без потреби залишати квартиру і працювати.
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