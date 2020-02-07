Праздник 7 февраля: что нельзя делать в этот день, главные приметы

Какой сегодня праздник. 7 февраля 2020 года верующие христиане вспоминают Григория Богослова, его считают одним из прародителей христианства. Он жил в III веке нашей эры.

Григорий имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – он учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Они дружили всю жизнь.

Когда Григорию исполнилось 26 лет, он принял крещение. Вернувшись домой, он долго отказывался от какой-либо общественной должности, предаваясь молитвам, размышлению о Боге и занимаясь написанием вдохновенных песней и слов. Григорий считал, что время, проведенное с Василием Великим в пустыне, самое счастливое в его жизни. Проповеди Григория настолько глубоки и поэтичны, что многие фразы из них пережили столетия и использовались для праздничных песнопений.

Григорий Богослов считается одним из прародителей христианства (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

Снег выпал на Григория – зима не будет дальше суровой.

Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе – будут сильные морозы.

Какой день до полудня, таким будет декабрь и январь следующего года.

Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь.

Если сильный снегопад 7 февраля – будет ранняя осень.

Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.

Что категорически нельзя делать в этот день: