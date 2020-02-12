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Свято 12 лютого: всі прикмети і заборони цього дня

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Православна церква у цей день святкує Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова

Яке сьогодні свято. 12 лютого 2020 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.

В цей день було прийнято поминати й згадувати. Вони прославилися своїми проповідями й релігійними творами. Згідно з переказами, у часи правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, так як всі вони однаково рівні перед Богом.

У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, так як всі три сім'ї святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові та вірі. У цей день прийнято ходити до церкви і молитися Трьом Святим.

Головні прикмети цього дня:

  • На небі зійшов червоний місяць – до сильного вітру.
  • Піднявся вітер – буде сирої рік.
  • Зайці у сади приходять – буде морозна погода
  • Дерева вкрилися інеєм – буде тепло.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – настануть сильні холоди.
  • Якщо миші виходять на сніг – буде відлига.
  • Коня на землю лягає, – чекайте снігу.
  • Сонце за хмару заходить – до бурану.
  • Якщо вовки під житлом виють – будуть морози.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день злитися і ревнувати - трапиться нещастя.
  • Не можна шити і прясти в цей день.
  • Працювати на землі забороняється.

До речі, сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.

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