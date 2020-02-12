Свято 12 лютого: всі прикмети і заборони цього дня

Православна церква у цей день святкує Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова
Яке сьогодні свято. 12 лютого 2020 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.
В цей день було прийнято поминати й згадувати. Вони прославилися своїми проповідями й релігійними творами. Згідно з переказами, у часи правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, так як всі вони однаково рівні перед Богом.
У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, так як всі три сім'ї святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові та вірі. У цей день прийнято ходити до церкви і молитися Трьом Святим.
До речі, сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.