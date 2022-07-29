Повірка лічильників на воду під час війни: про що замовчують комунальники

В умовах воєнного стану зробити повірку лічильників багатьом українцям складно - хтось виїхав в іншу область або країну, у когось абсолютно немає часу і навіть коштів на оплату послуг.

А як нам стало відомо, представники постачальника комунальних послуг в розмовах телефоном повідомляють абонентам, що якщо протягом місяця перевірку лічильника не провести, то показання лічильників враховуватися не будуть і всі платежі будуть нараховуватися за середньомісячним споживанням - так, як ніби лічильника немає зовсім.

І в умовах до повномасштабного вторгнення це було б в рамках закону. Але в умовах воєнного стану є один важливий нюанс.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 412 від 5 квітня 2022 року - "Про деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного часу".

Згідно з цією постановою, всі повірки запломбованих лічильників, у яких закінчився термін дії під час дії воєнного стану і місяць після його скасування або закінчення, можна перенести.

Такі лічильники будуть дійсні під час воєнного стану і ще три місяці після його закінчення або скасування по всій території України або в окремих її місцевостях.

Варто відзначити, що в деяких областях комунальники відстрочили повірку лічильників ще до цієї постанови - щоб не напружувати жителів зайвий раз.

За власною ініціативою замовити повірку лічильників можна, це не заборонено - достатньо лише зателефонувати постачальнику комунальних послуг і зробити заявку.

Після закінчення воєнного стану всі абоненти, у яких термін дії повірки закінчився, повинні будуть протягом трьох місяців повірку зробити.

До цього часу нараховувати послуги за середньомісячним тарифом комунальні підприємства не можуть, і зняти ваш лічильник з обліку - теж.

До речі, відповідальність за своєчасну повірку лічильників несе не споживач, а постачальник послуг - це зазначено в Законі України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Періодичність повірки лічильника визначається не заявкою споживача, а договором між споживачем і виконавцем послуги. І за порушення періодичності повірки на суб'єкт господарювання можуть накласти штраф.

Саме тому представники комунальних послуг телефонують самі та нагадують про повірку і повинні вони це зробити за 1 місяць настання терміну проведення періодичної повірки - бажано листом або іншим способом, який підтверджує отримання повідомлення споживачем.

Здійснювати повірку лічильників мають право тільки уповноважені організації. Приватні компанії, куди можуть відправити споживача, робити перевірку не можуть.