Поверка счетчиков на воду во время войны: о чем умалчивают коммунальщики

Во многих городах Украины абонентам коммунальных услуг начали поступать звонки с предложением немедленно организовать поверку счетчиков. По закону, поверку счетчиков на воду нужно делать каждые 4 года, счетчики газа - раз в 8 лет.
Казалось бы, ничего сложного - оператор звонит потребителю по телефону, записывает в очередь и в назначенное время на дом приезжают специалисты, делают поверку счетчика за полчаса. Стоимость услуги колеблется от 280 до 350 гривен.
Однако на самом деле не все так просто и коммунальщики "забывают" сообщить абоненту важный нюанс. Какой именно - читайте в материале ниже.
В условиях военного положения сделать поверку счетчиков многим украинцам сложно - кто-то выехал в другую область или страну, у кого-то совершенно нет времени и даже средств на оплату услуг.
А как нам стало известно, представители поставщика коммунальных услуг в разговорах по телефону сообщают абонентам, что если в течение месяца поверку счетчика не провести, то показания счетчиков учитываться не будут и все платежи будут насчитываться по среднемесячному потреблению - так, как будто счетчика нет совсем.
И в условиях до полномасштабного вторжения это было бы в рамках закона. Но в условиях военного положения есть один важный нюанс.
Кабинет Министров Украины принял постановление №412 от 5 апреля 2022 года - "О некоторых вопросах поверки законодательно регулированных средств измерительной техники в условиях военного времени".
Согласно этому постановлению, все поверки запломбированных счетчиков, у которых истек срок действия во время действия военного положения и месяц после его отмены или окончания, можно перенести.
Такие счетчики будут действительны во время военного положения и еще три месяца после его окончания или отмены по всей территории Украины или в отдельных ее местностях.
Стоит отметить, что в некоторых областях коммунальщики отсрочили поверку счетчиков еще до этого постановления - чтобы не напрягать жителей лишний раз.
По собственной инициативе заказать поверку счетчиков можно, это не запрещено - достаточно лишь позвонить поставщику коммунальных услуг и сделать заявку.
После окончания военного положения все абоненты, у которых срок действия поверки закончился, должны будут в течение трех месяцев поверку сделать.
До этого времени насчитывать услуги по среднемесячному тарифу коммунальные предприятия не могут, и снять ваш счетчик с учета - тоже.
Кстати, ответственность за своевременную поверку счетчиков несет не потребитель, а поставщик услуг - это указано в Законе Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Периодичность поверки счетчика определяется не заявкой потребителя, а договором между потребителем и исполнителем услуги. И за нарушение периодичности поверки на субъект хозяйствования могут наложить штраф.
Именно поэтому представители коммунальных услуг звонят сами и напоминают о поверке и должны они это сделать за 1 месяц наступления срока проведения периодической поверки - желательно письмом или другим способом, который подтверждает получение уведомления потребителем.
Осуществлять поверку счетчиков имеют право только уполномоченные организации. Частные компании, куда могут отправить потребителя, делать поверку не могут.
Кстати, ранее мы писали о том, кто должен платить за поверку и замену счетчиков на коммунальные услуги.
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