Новорожденный малыш получил пожизненный запас пива: как это произошло

Кайл Бейкер готовилась к рождению своего третьего ребенка. В тот день она почувствовала схватки, но сначала подумала, что это случайные судороги.

"Я не понимала, что начались роды. Думала, что у меня случайные судороги. Я позвонила мужчине, когда поняла, что они становятся более стабильными", - рассказала Кайл.

Когда Аарон вернулся домой, он увидел, что жене немного больно, но они оба не думали, что ребенок уже в пути. Поэтому Аарон решил быстро перекусить что-то и повел жену в машину, чтобы отвезти ее в больницу Бронсона.

"Мы начинаем двигаться по дороге, вверх по Портедж-роуд, и мы проехали примерно 5-10 минут по дороге. Кайл начинает стонать сильнее и говорит, что ей все хуже и хуже. И говорит, чтобы я вызвал врачей к нам", - рассказывает Аарон.

Из дома Бейкеров в Виксбурге в больницу Бронсон ехать 25 минут, поэтому Аарон и Кайл принимают решение остановиться.

"Это не происходит на самом деле. Мол, ребенок не придет нам по дороге в больницу. Мы доедем в больницу. Все успевают добраться до больницы", - сказал Аарон.

Но ситуация начала выходить из-под контроля, и он позвонил по телефону 911. Диспетчеры ответили, что им нужно где-то остановиться, чтобы машина выехала к ним. И ближайшей точкой оказалась One Well Brewing - парковка пивоварни.

"Когда он затормозил, обошел пассажирское место, то открыл дверь очень вовремя, чтобы успеть схватить головку ребенка", – рассказала Кайл.

Кайл, Аарон и Форрест Бейкер (фото из архива семьи)

Третий ребенок Аарона и Кайл родился в машине, на парковке One Well Brewing.

"Слава Богу, мы услышали сирены, потому что я понимал, что с тем, что нужно делать дальше - я не справлюсь", - признается Аарон.

Малыша назвали Форрест Уэллс - в честь своего любимого напитка той же пивоварни.

"Мы шутили, что Форрест просто хотел заскочить на пиво по дороге в больницу, как и его отец. Когда люди услышали, что я родила на парковке, то думали, что мы с мужем заехали на пиво и у меня начались схватки", - пошутила Кайл.

Владелец пивоварни Крис О'Нил так расстроился этим событием, что выпустил специальный напиток - кроваво-оранжевый светлый эль, который молодые родители собственноручно помогли смешать на пивоварне. Пиво получило название Special Delivery.

Кроме того, О'Нил заявил, что со дня совершеннолетия малыш Форрест сможет получать пинту пива бесплатно, до конца своей жизни.