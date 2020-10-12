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"Нова пошта" зробила важливу заяву для українців: чекайте змін

Автор: Styler

У "Новій пошті" розповіли, як працюватимуть відділення 14 жовтня

"Нова пошта" змінила графік роботи відділень на 14 жовтня. Так, у державний вихідний, коли українці відзначатимуть відразу чотири важливих свята - День захисника України, Покрови Пречистої Богородиці, річницю створення УПА та День Українського козацтва - усі сервіси НП будуть доступними. Але працюватимуть за графіком суботи.

"Шановні клієнти! 14 жовтня відділення та кур’єрська доставка компанії "Нова пошта" будуть працювати за графіком суботи", - повідомили у прес-службі пошти.

А ось майже всі відділення "Укрпошти" працювати цього дня не будуть. Українці зможуть скористатися лише обмеженою кількістю поштових відділень 14 жовтня. У День захисника України працюватимуть 66 відділень по усій країні.

Зокрема у Києві будуть відчинені відділення за адресами:

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  • вул. Хрещатик, 22 (з 10:00 до 18:00),
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (з 10:00 до 18:00)
  • просп. Повітрофлотський, 75 (з 09:00 до 19:00)

Графік роботи поштових відділень "Укрпошти", що працюватимуть 14 жовтня (ukrposhta.ua)

Нагадаємо, що віднедавна "Нова пошта" почала приймати електронні документи програми "Дія" для ідентифікації і верифікації особистості при наданні послуг.

Так само, до слова, додаток "Дія" для пред'явлення електронних версій своїх документів при отриманні посилок зможуть використовувати клієнти "Укрпошти".

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