Метеорный дождь Ориониды 2026: когда пик потока, где и как наблюдать за вспышками

В октябре украинцы смогут наблюдать за одним из ежегодных метеорных потоков - Орионидами. При благоприятных условиях можно увидеть до 10-20 метеоров в час, однако в этом году наблюдение будет усложнять яркая Луна.

Styler рассказывает, когда лучше выходить на наблюдение в Украине, где искать метеоры на небе и что делает Ориониды особенными.

Когда украинцы смогут увидеть пик Орионид

Метеорный поток Ориониды активен ежегодно примерно со 2 октября по 7 ноября. В 2026 году его максимум придется на ночь со среды на четверг, 21-22 октября.

По данным Международной метеорной организации (IMO), в идеальных условиях наблюдения можно увидеть около 10-20 метеоров в час. Это ориентировочное количество, а не гарантия: реальный результат зависит от облачности, засветки неба, положения Луны и места наблюдения.

В этом году полностью темное небо будет не всю ночь. Луна будет находиться в фазе роста и освещать значительную часть небосвода, из-за чего более слабые метеоры будут сложнее заметить.

Поэтому лучше всего попробовать наблюдать за Орионидами в предрассветные часы, когда Луна уже зайдет за горизонт. Точное время его мероприятия будет зависеть от населенного пункта, поэтому перед наблюдением следует проверить местный прогноз астрономических явлений.

Где искать Ориониды на небе в Украине

Ориониды можно наблюдать и в Северном, и в Южном полушарии. Украина расположена в Северном полушарии, поэтому этот метеорный поток доступен для наблюдения при ясном небе.

Как отмечают в Королевской обсерватории Гринвича, название Орионид происходит от созвездия Ориона. Именно в его направлении расположен радиант - точка на небе, из которой, кажется, вылетают метеоры. Однако это лишь эффект перспективы: на самом деле яркие следы могут появляться в разных частях небосвода.

Чтобы увеличить шансы увидеть метеоры, лучше уехать подальше от яркого городского освещения. Подойдет открытая местность с широким обзором неба, где деревья, строения и другие препятствия не закрывают горизонт.

Специальное оборудование не требуется: для наблюдения за метеорными потоками достаточно невооруженного глаза. Бинокль или телескоп здесь не обязательны, ведь метеоры могут промелькнуть где угодно над головой.

Глазам также нужно время, чтобы привыкнуть к темноте. Поэтому не стоит постоянно смотреть на экран телефона или включать яркий фонарь - это ухудшает ночное зрение.

Почему Ориониды связаны с кометой Галлея

Ориониды возникают, когда Земля проходит через след частиц, оставленных кометой 1P/Галлея. Во время движения вокруг Солнца комета теряет часть вещества, в частности, пыль и мелкие обломки. Когда Земля пересекает этот участок космического пространства, частицы входят в атмосферу и создают яркие световые вспышки.

В NASA отмечают, что метеоры Орионид двигаются со скоростью около 66 километров в секунду. Из-за такой скорости они относятся к самым быстрым метеорам, которые можно наблюдать в течение года.

Любопытно, что комета Галлея связана не только с Орионидами. Еще один ежегодный метеорный поток - Эта-Аквариды, пик которого приходится на май - также образуется из частиц этой кометы.

Заметим, что саму комету Галлея не нужно путать с метеорами: она возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы примерно раз в 75-76 лет. Ее пылевой след Земля пересекает регулярно, поэтому Ориониды можно наблюдать каждый год.

Стоит ли ждать метеоров несколько ночей подряд

Да. Хотя наибольшая активность ожидается в ночь с 21 на 22 октября, метеоры можно будет заметить и до и после пика, ведь поток активен в течение нескольких недель.

Если в ночь максимума небо над вашим городом затянут тучи, стоит попытаться понаблюдать в другую ясную ночь в период активности орионида. В то же время количество видимых метеоров может быть меньше, чем в пик.

Для украинцев главные условия успешного наблюдения - ясное небо, место подальше от ярких фонарей и правильное время. А лучше не ограничивать взгляд только созвездием Ориона: метеоры могут промелькнуть в любой части неба.