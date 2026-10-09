Метеорний дощ Оріоніди 2026: коли пік потоку, де та як спостерігати за спалахами

У жовтні українці зможуть спостерігати за одним із щорічних метеорних потоків - Оріонідами. За сприятливих умов можна побачити до 10-20 метеорів на годину, однак цього року спостереження ускладнюватиме яскравий Місяць.

Styler розповідає, коли краще виходити на спостереження в Україні, де шукати метеори на небі та що робить Оріоніди особливими.

Коли українці зможуть побачити пік Оріонід

Метеорний потік Оріоніди активний щороку приблизно з 2 жовтня до 7 листопада. У 2026 році його максимум припаде на ніч із середи на четвер, 21-22 жовтня.

За даними Міжнародної метеорної організації (IMO), за ідеальних умов спостереження можна побачити близько 10-20 метеорів на годину. Це орієнтовна кількість, а не гарантія: реальний результат залежить від хмарності, засвічення неба, положення Місяця та місця спостереження.

Цьогоріч повністю темне небо буде не всю ніч. Місяць перебуватиме у фазі зростання й освітлюватиме значну частину небосхилу, через що слабші метеори буде складніше помітити.

Тому найкраще спробувати спостерігати за Оріонідами в передсвітанкові години, коли Місяць уже зайде за горизонт. Точний час його заходу залежатиме від населеного пункту, тож перед спостереженням варто перевірити місцевий прогноз астрономічних явищ.

Де шукати Оріоніди на небі в Україні

Оріоніди можна спостерігати і в Північній, і в Південній півкулях. Україна розташована в Північній півкулі, тому цей метеорний потік доступний для спостереження за умови ясного неба.

Як зазначають у Королівській обсерваторії Грінвіча, назва Оріонід походить від сузір'я Оріона. Саме в його напрямку розташований радіант - точка на небі, з якої, здається, вилітають метеори. Проте це лише ефект перспективи: насправді яскраві сліди можуть з'являтися в різних частинах небосхилу.

Щоб збільшити шанси побачити метеори, краще виїхати подалі від яскравого міського освітлення. Підійде відкрита місцевість із широким оглядом неба, де дерева, будівлі та інші перешкоди не закривають горизонт.

Спеціальне обладнання не потрібне: для спостереження за метеорними потоками достатньо неозброєного ока. Бінокль або телескоп тут не обов'язкові, адже метеори можуть промайнути будь-де над головою.

Очам також потрібен час, щоб звикнути до темряви. Тому не варто постійно дивитися на екран телефона або вмикати яскравий ліхтар - це погіршує нічний зір.

Чому Оріоніди пов'язані з кометою Галлея

Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь слід частинок, залишених кометою 1P/Галлея. Під час руху навколо Сонця комета втрачає частину речовини, зокрема пил і дрібні уламки. Коли Земля перетинає цю ділянку космічного простору, частинки входять в атмосферу й створюють яскраві світлові спалахи.

У NASA зазначають, що метеори Оріонід рухаються зі швидкістю близько 66 кілометрів за секунду. Через таку швидкість вони належать до найшвидших метеорів, які можна спостерігати протягом року.

Цікаво, що комета Галлея пов'язана не лише з Оріонідами. Ще один щорічний метеорний потік - Ета-Аквариди, пік якого припадає на травень - також утворюється із частинок цієї комети.

Зауважимо, що саму комету Галлея не потрібно плутати з метеорами: вона повертається до внутрішньої частини Сонячної системи приблизно раз на 75-76 років. Натомість її пиловий слід Земля перетинає регулярно, тому Оріоніди можна спостерігати щороку.

Чи варто чекати на метеори кілька ночей поспіль

Так. Хоча найбільша активність очікується в ніч із 21 на 22 жовтня, метеори можна буде помітити і до, і після піку, адже потік активний упродовж кількох тижнів.

Якщо в ніч максимуму небо над вашим містом затягнуть хмари, варто спробувати поспостерігати в іншу ясну ніч у період активності Оріонід. Водночас кількість видимих метеорів може бути меншою, ніж у пік.

Для українців головні умови успішного спостереження - ясне небо, місце подалі від яскравих ліхтарів і правильний час. А найкраще не обмежувати погляд лише сузір'ям Оріона: метеори можуть промайнути в будь-якій частині неба.