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Магнітні бурі будуть сильними: штормити буде тиждень поспіль

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 08:46
Магнітні бурі будуть сильними: штормити буде тиждень поспіль Магнітні бурі в ма 2021 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі в травні принесуть чимало клопоту і неприємностей жителям Землі. Очікується сильний геомагнітний спалах, який триватиме майже цілий тиждень.

Про це говорять дані лабораторії рентгенівської лабораторії Сонця ФІАН.

Магнітні бурі в кінці квітня

Невеликий спалах на сонці відбудеться в суботу, 24 квітня. Вона буде середньої інтенсивності, але може стати причиною головного болю, погіршення загального стану здоров'я, сонливості та дратівливості.

Магнітні бурі в травні

Перша травнева магнітна буря очікується 4 числа. За даними вчених, вона також буде середньої інтенсивності й жителям Землі може принести лише невеликий дискомфорт.

А ось в середині травня очікується сильна магнітна буря, яка триватиме майже цілий тиждень. Вплив цього спалаху можуть відчути люди, які абсолютно не схильні до метеозалежності.

Погіршення самопочуття почнеться 12 травня, 13 і 14 травня очікується пік – вчені присвоїли цій бурі рівень G1. З 15 і по 18 травня буря буде бушувати, але вже з пониженням інтенсивності.

Магнітні бурі будуть сильними: штормити буде тиждень поспіль

Магнітні бурі в кінці квітня і в травні

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур

  • Дотримуватися режиму дня і харчування - повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.

  • Пити трав'яні чаї та багато води.

  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості - вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.

  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.

  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбутися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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