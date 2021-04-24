ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Магнитные бури будут сильными: штормить будет неделю подряд

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 08:46
Магнитные бури будут сильными: штормить будет неделю подряд Магнитные бури в ма 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в мае принесут немало хлопот и неприятностей жителям Земли. Ожидается сильная геомагнитная вспышка, которая будет продолжаться почти целую неделю.

Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН.

Магнитные бури в конце апреля

Небольшая вспышка на Солнце произойдет в субботу, 24 апреля. Она будет средней интенсивности, но может стать причиной головной боли, ухудшения общего состояния здоровья, сонливости и раздражительности.

Магнитные бури в мае

Первая майская магнитная буря ожидается 4 числа. По данным ученых, она также будет средней интенсивности и жителям Земли может принести лишь небольшой дискомфорт.

А вот в середине мая ожидается сильная магнитная буря, которая будет длиться почти целую неделю. Воздействие этой вспышки могут почувствовать люди, которые совершенно не склонны к метеозависимости.

Ухудшение самочувствия начнется 12 мая, 13 и 14 мая ожидается пик – ученые присвоили этой буре уровень G1. С 15 и по 18 мая буря будет бушевать, но уже с понижением интенсивности.

Магнитные бури будут сильными: штормить будет неделю подряд

Магнитные бури в конце апреля и в мае

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости.

Нарушения сна, сонливость, бессонница, упадок сил.

Перепады артериального давления, головные боли, нарушение сердечного ритма.

Раздражительность, агрессия, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины.Сильная усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Как помочь организму во время магнитных бурь

  • Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
  • Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
  • Пить травяные чаи и много воды.
  • Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.
  • Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и добавят бодрости.
  • Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
  • Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.
  • Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь здоровье магнитная буря
LITE
Украинская поп-звезда ошарашила признанием о прайсах по баням и саунам
Украинская поп-звезда ошарашила признанием о прайсах по баням и саунам