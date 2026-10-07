Украинец нашел на флешке из секонд-хенда чужие свадебные фото: теперь ищет британскую семью

Украинец нашел флешку в секонд-хенде и решил проверить, что на ней осталось от предыдущих владельцев. Вместо ожидаемых случайных файлов он нашел целую серию свадебных фотографий британской пары.

Как рассказывает Styler, необычной находкой украинец поделился в Threads , где попросил пользователей помочь найти семью с фотографий.

Что украинец нашел на флешке

Автор поста отметил, что никогда не знаешь, что можно найти на старой флешке из секонд-хенда.

В этот раз там оказались свадебные фотографии. Судя по сообщению, на них изображена британская семья, однако кто именно эти люди и как носитель с их личными снимками попал в Украину, пока неизвестно.

В Threads начали искать владельцев фото

Теперь украинец хочет вернуть фотографии людям, которым они принадлежат. Для этого он обратился за помощью к пользователям Threads.

"Сила украинского тредса, помогите найти эту британскую семью и вернуть им свадебные фото", - написал он.

Автор также выразил надежду, что пара до сих пор вместе, а флешка попала в секонд-хенд случайно.

Удалось ли найти пару по свадебным фото

Поиски быстро принесли первые результаты. Пользователи Threads нашли страницу женщины по имени Эми Пакстон, на которой есть свадебное фото той же пары. Автор подтвердил, что именно эти люди изображены на фотографиях с флешки.

Комментарий под постом (фото: threads/hetmanskyi_max)

Автор поста написал женщине и вероятным родственникам жениха в соцсетях.

По информации на найденных фотографиях, свадьба состоялась ориентировочно 29-30 октября 2010 года.

Но впоследствии автор написал, что удаляет свой пост. Оказалось, он так и не получил ответа от женщины, которая, вероятно, была на фото. Она его заблокировала.