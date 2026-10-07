UA / RU
rbc.ua
Последние новости
08:03 Люди
Украинец нашел на флешке из секонд-хенда чужие свадебные фото: теперь ищет британскую семью
06:25 Полезное
Перевод часов: нужно ли переставлять время на телефоне и какие приборы делают это сами
05:57 Гороскопы
Таро-гороскоп на 7 октября: главные прогнозы для Овна, Скорпиона и других знаков Зодиака
20:28 Люди
Павел Зибров признался, почему редко выходит в свет с женой: "Я ее берегу"
20:05 Гороскопы
Телец, Весы, Стрелец и Водолей: кому с 6 октября повезет в делах и финансах
19:33 Гороскопы
Народные приметы на октябрь: как по птицам и деревьям определяли приближение заморозков
18:54 Люди
Феликса Редьку "отменили" во Львове: комик гневно обратился к Садовому (видео)
18:29 Полезное
Почему полотенца становятся жесткими после стирки: как на них влияют жесткая вода и сушка
18:01 Люди
Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
17:34 Вкусно
Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео)
Все новости
Главная Люди Украинец нашел на флешке из секонд-хенда чужие свадебные фото: теперь ищет британскую семью
Люди 07 октября 2026 · 08:03
Add as a preferred source on Google

Украинец нашел на флешке из секонд-хенда чужие свадебные фото: теперь ищет британскую семью

Автор находки обратился к пользователям Threads с просьбой помочь найти людей со снимков
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Украинец нашел на флешке из секонд-хенда чужие свадебные фото: теперь ищет британскую семью

Украинец нашел флешку с чужими свадебными фото (коллаж: Styler)

Украинец нашел флешку в секонд-хенде и решил проверить, что на ней осталось от предыдущих владельцев. Вместо ожидаемых случайных файлов он нашел целую серию свадебных фотографий британской пары.

Как рассказывает Styler, необычной находкой украинец поделился в Threads, где попросил пользователей помочь найти семью с фотографий.

Что украинец нашел на флешке

Автор поста отметил, что никогда не знаешь, что можно найти на старой флешке из секонд-хенда.

В этот раз там оказались свадебные фотографии. Судя по сообщению, на них изображена британская семья, однако кто именно эти люди и как носитель с их личными снимками попал в Украину, пока неизвестно.

В Threads начали искать владельцев фото

Теперь украинец хочет вернуть фотографии людям, которым они принадлежат. Для этого он обратился за помощью к пользователям Threads.

"Сила украинского тредса, помогите найти эту британскую семью и вернуть им свадебные фото", - написал он.

Автор также выразил надежду, что пара до сих пор вместе, а флешка попала в секонд-хенд случайно.

Удалось ли найти пару по свадебным фото

Поиски быстро принесли первые результаты. Пользователи Threads нашли страницу женщины по имени Эми Пакстон, на которой есть свадебное фото той же пары. Автор подтвердил, что именно эти люди изображены на фотографиях с флешки.

Украинец нашел на флешке из секонд-хенда чужие свадебные фото: теперь ищет британскую семью
Комментарий под постом (фото: threads/hetmanskyi_max)

Автор поста написал женщине и вероятным родственникам жениха в соцсетях.

По информации на найденных фотографиях, свадьба состоялась ориентировочно 29-30 октября 2010 года.

Но впоследствии автор написал, что удаляет свой пост. Оказалось, он так и не получил ответа от женщины, которая, вероятно, была на фото. Она его заблокировала.

Ранее Styler рассказывал, что Артем Пивоваров стал четвертым тренером "Голоса країни" и когда состоится премьера нового сезона шоу.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Грибной сезон в Украине: где действуют запреты и за что могут оштрафовать Полезное Грибной сезон в Украине: где действуют запреты и за что могут оштрафовать
Полезная лазанья на лаваше: нутрициолог показала видеорецепт с куриным фаршем
Полезная лазанья на лаваше: нутрициолог показала видеорецепт с куриным фаршем Вкусно
Таро-гороскоп на 6 октября: главные прогнозы для Стрельцов, Раков и других знаков Зодиака
Таро-гороскоп на 6 октября: главные прогнозы для Стрельцов, Раков и других знаков Зодиака Гороскопы
Больше интересного
Гончаренко внесли в базу "Миротворця" после исключения из "Євросолідарності" Гончаренко внесли в базу "Миротворця" после исключения из "Євросолідарності" Остапова Анастасія · 06 октября 2026, 12:44
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева Катерина Собкова · 06 октября 2026, 12:15
Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына Наталия Крижановская · 06 октября 2026, 11:44
Перевод часов: нужно ли переставлять время на телефоне и какие приборы делают это сами Перевод часов: нужно ли переставлять время на телефоне и какие приборы делают это сами Юлия Шиканова · 07 октября 2026, 06:25