Культовые сладости 2000-х: вспоминаем "Бананову штучку", "Кузю" и "Южную ночь" (видео)

В 2000-х на полках магазинов можно было найти немало сладостей , которые сегодня напоминают о детстве. Впоследствии часть из них исчезла из продаж, а некоторые изменили название или рецептуру.

"Штучка"

Небольшой шоколадно-вафельный батончик "Штучка" от Roshen появился в продаже в июле 2002 года. У него было четыре вкуса: банан, лесной орех, шоколад и сливки. Батончик был недорог, поэтому его можно было купить за карманные деньги.

"Штучку" перестали выпускать в начале 2010-х годов. Roshen запустил линейку других шоколадно-вафельных батончиков Roshetto, но без бананового вкуса.

В августе 2026 года компания решила вернуть знакомое сочетание, но уже в новом формате: выпустила пирожное-суфле с бананом. Однако украинцы нередко пишут, что это уже не та банановая "Штучка", которую помнят из нулевых.

"Южная ночь"

Конфеты "Южная ночь" от Roshen были популярны еще в советское время, а в 1990-х и 2000-х их часто покупали в украинских магазинах. Они имели густую повидловую начинку с легкой кислинкой и были покрыты шоколадной глазурью.

Массовое производство оригинальных конфет приостановили в 2019 году. В 2022 году украинцы даже создали петицию с просьбой вернуть "Южную ночь" – она собрала более 1200 подписей.

Сегодня конфеты с таким названием выпускает украинская компания "Риконд". По описанию современного продукта, его желейная начинка производится на основе яблочного пюре, поэтому эта версия отличается от оригинальных конфет Roshen.

"Хрум"

Вафельные батончики "Хрум" от львовского "Свиточа" были популярны в 1990-х и 2000-х годах. Они сочетали хрустящую вафлю, нежную начинку и шоколадную глазурь. Их выпускали в двух вариантах – с лесным орехом в молочном шоколаде и с кокосом в белом.

В 2010 году Nestlé, владевшая в то время "Свиточем", попыталась вернуть "Хрум" на рынок в новой упаковке. Однако впоследствии производство снова прекратили, и батончики исчезли из магазинов.

"Кузя"

Конфеты "Кузя" от Roshen были популярны в Украине в 2000-х годах. Это были глазированные шоколадом конфеты с нежным суфлейным корпусом. Линейка имела такие вкусы: банановый, кокосовый, земляничный, апельсиновый, киви и амарето.

Впоследствии "Кузя" исчез из массовых продаж. Roshen не сообщала публично точную дату прекращения производства и причину.

"Маугли"

Шоколадно-вафельные конфеты "Маугли" стали популярны в Украине в 2000-х. Они сочетали хрустящую вафельную основу, шоколадную начинку и глазурь, а узнаваемым элементом была обертка с мальчиком среди джунглей. Одну из версий конфет выпускала компания Roshen.

Особенно популярными "Маугли" были в 2000-х и начале 2010-х годов. Впоследствии сладости исчезли из массовых продаж, хотя отдельные предложения этих конфет еще встречаются в интернет-магазинах. Точная дата прекращения их производства в открытых источниках не указана.

Сладкая "Мивина"

"Мивина" с фруктовыми вкусами появилась в Украине в начале 2000-х годов. В отличие от привычной вермишели, ее можно было есть как десерт – в линейке были банан, клубника, ананас, кокос и апельсин.

Впоследствии сладкую вермишель сняли с продаж. В 2017 году Nestlé представила "Мивина Фруктель" со вкусами банана и клубники, но эта версия также впоследствии исчезла из продажи.

Шоколад "Зодиак"

"Зодиак" от Roshen был популярен в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Линейка состояла из 12 плиток, каждая из которых соответствовала одному знаку зодиака. Кроме необычного оформления шоколад запомнился фруктовыми начинками, в частности со вкусами дыни и клубники.

Впоследствии "Зодиак" исчез из продажи, а сейчас его нет в актуальном ассортименте Roshen.