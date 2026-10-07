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Главная Вкусно Домашний Twix из четырех ингредиентов: простой рецепт шоколадного десерта
Вкусно 07 октября 2026 · 16:23
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Домашний Twix из четырех ингредиентов: простой рецепт шоколадного десерта

Для десерта понадобятся ванильное печенье, карамельные конфеты и шоколад, а активное приготовление занимает всего несколько минут.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Домашний Twix из четырех ингредиентов: простой рецепт шоколадного десерта

Домашний Twix (фото: Styler)

Любимый вкус Twix можно повторить дома без сложного теста и приготовления карамели. Для упрощенной версии десерта понадобятся всего четыре ингредиента, а основу батончиков заменит готовое ванильное печенье.

Как приготовить домашнюю версию Twix с хрустящим печеньем, карамелью и шоколадом, рассказывает Styler.

Что понадобится

Рецептом мини-версии Twix поделилась автор кулинарного блога Dang That's Sweet. Для приготовления понадобятся всего четыре основных ингредиента:

  • маленькое ванильное печенье - 310 г
  • карамельные конфеты Rolo - 225 г
  • шоколадные капли или измельченный шоколад - 340 г
  • растительное масло - 2 столовые ложки

Как приготовить домашний Twix

Разогрейте духовку до 150 градусов и застелите противень пергаментом. Разложите половину печенья плоской стороной вверх и положите на каждое по одной карамельной конфете.

Поставьте противень в духовку примерно на полторы минуты - карамель должна лишь немного размягчиться. Сразу накройте каждую заготовку вторым печеньем и слегка прижмите. Затем поставьте десерт в холодильник на 10 минут, чтобы карамель снова стала плотной.

Растопите шоколад вместе с растительным маслом до однородной консистенции. Заготовки из печенья и карамели окуните в шоколад, выложите на пергамент и поставьте в холодильник до полного застывания глазури.

По оригинальному рецепту весь процесс вместе с охлаждением занимает около 40 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить тыквенный чизкейк с крем-сыром по простому пошаговому рецепту.

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