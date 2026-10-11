Звезды-именинники октября: сколько исполнится Лесе Никитюк, Ким Кардашьян и Jerry Heil в 2026 году

Октябрь подарил миру многих знаменитостей: от украинских артистов до голливудских звезд. Их дни рождения приходятся на разные даты месяца.

Styler рассказывает, кто из украинских и зарубежных звезд родился в октябре и сколько лет им исполняется в 2026 году.

Украинские звезды

Андрей Данилко

Он родился 2 октября 1973 в Полтаве. Наибольшую популярность он приобрел благодаря образу Верки Сердючки. Под этим псевдонимом артист выпускал песни, выступал с концертами и представлял Украину на "Евровидении-2007" в Хельсинки. Вместе с коллективом они заняли второе место в финале конкурса с песней Dancing Lasha Tumbai.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Кроме музыкальной карьеры Данилко работал как композитор, продюсер и актер. В 2008 году ему присвоили звание народного артиста Украины.

В 2026 году артисту исполнилось 53 года.

Юлия Санина

Юлия Санина, настоящее имя которой Юлия Бебко, родилась 11 октября 1990 года в Киеве. Она является фронтвумен украинской группы The Hardkiss, которая объединяет рок и электронную музыку.

Юлия Санина (фото: instagram.com/ the_hardkiss)

Санина тоже развивала карьеру на телевидении. Она была участницей седьмого сезона "Танців з зірками", где вместе с Дмитрием Жуком заняла второе место. В 2020 году песня "Вільна", которую певица записала вместе с Тиной Кароль, победила в категории "Баллада года" премии "Золота жар-птиця". Кроме того, Санина была одной из ведущих "Евровидения-2023" в Ливерпуле, которую Великобритания провела от имени Украины.

В 2026 году певице исполнится 36 лет.

Леся Никитюк

Она родилась 19 октября 1987 в Хмельницком. В 2012 году Никитюк стала известной благодаря участию в развлекательных телепроектах, а в 2012 году стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка". Впоследствии вела другие телевизионные проекты и работала над развлекательными шоу.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В 2018 году Никитюк заняла второе место в "Танцах со звездами" в паре с Максимом Ежовым. В июне 2025 года телеведущая стала мамой - у нее родился сын Оскар. В январе того же года она обручилась с военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

В 2026 году телеведущей исполнится 39 лет.

Jerry Heil

Ее настоящее имя - Яна Шемаева. Певица родилась 21 октября 1995 года в Василькове Киевской области. Профессиональную музыкальную карьеру она начала в 2017 году. Певица стала известна благодаря песням "Охрана, отмєна" и "#Вільна_Каса", а также популярным видео в YouTube.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Jerry Heil вместе с alyona alyona победила в Национальном отборе и представила Украину на "Евровидении-2024" с песней "Teresa & Maria". Дуэт занял третье место в финале конкурса.

В 2026 году певице исполнится 31 год.

Ирина Сопонару

Актриса родилась 22 октября 1986 года в Черновцах. Популярность ей принесла роль Яринки в скетч-комедии "Країна У" и сериале "Одного разу під Полтавою". Также актриса принимала участие в "Лиге смеха" и других юмористических проектах.

Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

В 2018 году Сопонару стала участницей "Женского квартала", но в декабре 2025 года покинула проект. На данный момент актриса продолжает работать на телевидении и в кино.

В 2026 году Ирине Сопонару исполнится 40 лет.

Иностранные звезды

Кейт Уинслет

Она родилась 5 октября 1975 года в английском городе Рединг. Мировую известность ей принесла роль Роуз в фильме "Титаник" (1997), где она сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо. За роль в драме "Чтец" (2008) актриса получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Кейт Уинслет (фото: Getty Images)

Винслет также известна по фильмам "Вечное сияние чистого разума", "Дорога перемен" и "Стив Джобс". За свою карьеру семь раз номинировалась на "Оскар" и однажды получила награду.

В 2026 году Кейт Уинслет исполнился 51 год.

Бруно Марс

Настоящее его имя - Питер Джин Эрнандес. Он родился 8 октября 1985 в Гонолулу на Гавайях. Дебютный альбом "Doo-Wops & Hooligans" вышел в 2010 году и принес певцу мировую известность. На церемонии "Грэмми" в 2018 году он получил шесть наград, в частности, за альбом года, запись года и песню года.

Бруно Марс (фото: Getty Images)

Бруно Марс также известен общими хитами с другими артистами. В 2024 году он записал с Леди Гагой песню Die With a Smile, которая стала международным хитом. На церемонии "Грэмми" 2025 года композиция победила в категории "Лучшее поисполнение дуэтом или группой".

В 2026 году Бруно Марсу исполнится 41 год.

Хью Джекмен

Он родился 12 октября 1968 в Сиднее. Актер впервые сыграл Росомаху в фильме "Люди Икс" (2000), после чего возвращался к этой роли в других частях франшизы. В 2024 году Джекмен снова сыграл Росомаху в фильме "Дедпул и Росомаха".

Хью Джекмен (фото: Getty Images)

Кроме кинокарьеры Джекмен работает в театре и мюзиклах. За роль в мюзикле "Парень из страны Оз" он получил премию "Тони" в 2004 году. Актер также получал номинации на "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус".

В 2026 году Хью Джекмену исполнится 58 лет.

Ким Кардашьян

Она родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она стала известна благодаря реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians", которое выходило с 2007 по 2021 год и рассказывало о жизни семьи Кардашьян-Дженнер.

Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

Кардашьян также развивает бизнес в области моды и красоты. В 2019 году она стала соучредителем бренда Skims, специализирующегося на нижнем белье, одежде и товарах для тела.

В 2026 году Ким Кардашьян исполнится 46 лет.

Джулия Робертс

Она родилась 28 октября 1967 в Атланте, штат Джорджия. Известность ей принесла романтическая комедия "Красавица" (1990), где она сыграла главную роль вместе с Ричардом Гиром. За роль в фильме "Эрин Брокович" (2000) Робертс получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Джулия Робертс (фото: Getty Images)

Актриса также известна по фильмам "Свадьба лучшего друга", "Ноттинг Гилл", "Есть, молиться, любить" и "Одиннадцать друзей Оушена". За свою карьеру Робертс получила четыре "Золотых глобуса", одну премию BAFTA и "Оскар".

В 2026 году Джулии Робертс исполнится 59 лет.