Нужно ли пить горячую воду натощак? Ее преимущества и побочные эффекты
Фото: Нужно ли пить горячую воду натощак (freepik.com)
Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Она может улучшить ваше общее самочувствие и поддерживать водный баланс в организме.
Нужно ли пить натощак горячую воду сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Financial Express.
Что известно о пользе горячей воды
Сейчас бытуют утверждения, что употребление теплой воды приносит еще больше пользы. Примечательно, что практикующие альтернативную медицину утверждают, что горячая вода - простой способ улучшить здоровье.
Каковы преимущества употребления горячей воды на голодный желудок?
- Улучшается пищеварение, когда вы пьете горячую воду. Следовательно, он снижает риск запоров, поддерживая регулярный стул.
- Горячая вода может помочь в детоксикации организма.
- Снижение веса. Несколько исследований показали, что употребление достаточного количества воды может способствовать снижению веса, поскольку усиливает чувство сытости. Переход от употребления холодной воды к горячей может ускорить потерю веса.
- Облегчает заложенность носа. Если вы страдаете от заложенности носа, питье горячей воды может дать вам облегчение.
- Успокаивающий эффект: употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.
Каковы побочные эффекты употребления горячей воды?
- Чрезмерное употребление горячей воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме.
- Если вы пьете слишком много горячей воды, это может нарушить цикл сна.
- Чрезмерное употребление горячей воды может оказать неблагоприятное воздействие на почки.
- Частое употребление горячей воды может вызвать внутренние ожоги. Лучше пить теплую воду, чем горячую.
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