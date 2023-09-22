Нужно ли пить горячую воду натощак? Ее преимущества и побочные эффекты

Фото: Нужно ли пить горячую воду натощак (freepik.com)

Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Она может улучшить ваше общее самочувствие и поддерживать водный баланс в организме.

Нужно ли пить натощак горячую воду сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Financial Express.