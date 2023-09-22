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Нужно ли пить горячую воду натощак? Ее преимущества и побочные эффекты

Пятница 22 сентября 2023 08:31
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Нужно ли пить горячую воду натощак? Ее преимущества и побочные эффекты Фото: Нужно ли пить горячую воду натощак (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Она может улучшить ваше общее самочувствие и поддерживать водный баланс в организме.

Нужно ли пить натощак горячую воду сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Financial Express.

Что известно о пользе горячей воды

Сейчас бытуют утверждения, что употребление теплой воды приносит еще больше пользы. Примечательно, что практикующие альтернативную медицину утверждают, что горячая вода - простой способ улучшить здоровье.

Каковы преимущества употребления горячей воды на голодный желудок?

  • Улучшается пищеварение, когда вы пьете горячую воду. Следовательно, он снижает риск запоров, поддерживая регулярный стул.
  • Горячая вода может помочь в детоксикации организма.
  • Снижение веса. Несколько исследований показали, что употребление достаточного количества воды может способствовать снижению веса, поскольку усиливает чувство сытости. Переход от употребления холодной воды к горячей может ускорить потерю веса.
  • Облегчает заложенность носа. Если вы страдаете от заложенности носа, питье горячей воды может дать вам облегчение.
  • Успокаивающий эффект: употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.

Каковы побочные эффекты употребления горячей воды?

  • Чрезмерное употребление горячей воды может вызвать дисбаланс концентрации воды в организме.
  • Если вы пьете слишком много горячей воды, это может нарушить цикл сна.
  • Чрезмерное употребление горячей воды может оказать неблагоприятное воздействие на почки.
  • Частое употребление горячей воды может вызвать внутренние ожоги. Лучше пить теплую воду, чем горячую.

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