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Полезное 16 октября 2026 · 17:51
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Почему после мытья пол остается липким: частые ошибки при уборке

Как правильно мыть пол, ухаживать за шваброй и пылесосом, чтобы дольше хранить чистоту дома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Почему после мытья пол остается липким: частые ошибки при уборке

Женщина моет пол (фото: Styler)

После уборки на полу могут оставаться липкие следы, а на поверхностях – пыль. Иногда причина в избытке моющего средства, грязном инвентаре или неправильной последовательности действий. Из-за этих ошибок часть загрязнений остается, а новые накапливаются быстрее.

Styler рассказывает о распространенных ошибках, мешающих поддерживать чистоту и объясняет, как их избежать.

Добавлять слишком много моющего средства

Если наливать очиститель «на глазок», легко превысить рекомендуемое количество. В рекомендациях для деревянных полов O-Cedar объясняет, что чрезмерное использование средств может оставлять липкий налет, к которому пристает грязь.

Отмерьте средство по инструкции на упаковке и выбирайте его в соответствии с типом покрытия. Концентрат разводите в указанных пропорциях, а готовый к использованию продукт применяйте так, как советует изготовитель.

Начинать с пола, а затем вытирать пыль

При очистке мебели пыль и мелкий мусор оседают внизу, объясняет автор материала Which?. Поэтому двигайтесь сверху вниз: сначала очистите верхние полки и шкафы, затем более низкие поверхности. В конце пропыленосите и вымойте пол, если покрытие допускает влажную уборку.

Во время мытья двигайтесь от дальнего угла к выходу, чтобы не наступать на уже очищенные участки.

Мыть пол грязной водой

Если в течение всей уборки полоскать швабру в той же грязной воде, часть загрязнений будет возвращаться на пол. В Vileda рекомендуют менять воду по мере загрязнения. Иногда это нужно делать несколько раз за одну уборку.

Также проверяйте состояние насадки: если она испачкалась, промойте ее или используйте чистую. После уборки очищайте насадку в соответствии с инструкцией изготовителя.

Стирать микрофибру с кондиционером

Кондиционер для белья может усугубить способность микрофибры собирать пыль и грязь. Как объясняет производитель E-Cloth, смягчитель оставляет на волокнах вещества, заполняющие промежутки между ними и снижающие эффективность очистки.

Стирайте микрофибру без кондиционера , используя небольшое количество стирального средства. Избегайте средств с добавленным смягчителем.

Если случайно постирали салфетку с кондиционером, не торопитесь ее выбрасывать. E-Cloth советует сразу перестирать свои изделия без смягчителя, следуя инструкциям по уходу.

Температуру стирки и способ сушки выбирайте по инструкции к конкретному изделию, поскольку не все салфетки нуждаются в одинаковом уходе.

Не очищать сам пылесос

Переполненный контейнер, загрязненный фильтр и мусор в насадке могут ухудшать эффективность уборки. Dyson рекомендует опорожнять контейнер, как только мусор достигает отметки MAX, чтобы поддерживать надлежащую силу всасывания.

Не допускайте переполнения контейнера или мешка, регулярно очищайте щетку и проверяйте фильтры в соответствии с инструкцией изготовителя.

Перед очисткой обязательно выключайте прибор. Мойте только те фильтры, для которых это разрешено, и устанавливайте их только после полного высыхания.

Забывать о коврике у входной двери

Придверный коврик задерживает часть пыли, песка и влаги, которые попадают в дом с улицы. Однако на нем самом постепенно накапливаются загрязнения, поэтому он также нуждается в регулярном уходе.

Производитель Ruggable рекомендует пылесосить свои придверные коврики, при необходимости вытряхивать их на улице, а после влажной очистки полностью высушивать.

Добавьте коврик к привычной уборке прихожей и не забывайте очищать пол под ним. Способ мытья или стирки выбирайте в соответствии с рекомендациями производителя: не каждый коврик можно стирать в машинке.

Раньше мы рассказывали,как эффективно отмыть от жира и не повредить фильтры.

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