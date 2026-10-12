Эктор Хименес-Браво рассказал, кем мечтал стать в детстве и почему родители были против
Эктор Хименес-Браво признался, кем мечтал стать с детства и какое образование получил для этого. Однако родители будущего шеф-повара настаивали на другой профессии.
О детской мечте Эктора и его пути в кулинарию рассказывает Styler.
Почему родители Эктора были против его мечты
В сообщении в Instagram, посвященном Дню художника, Хименес-Браво показал собственные работы и детские фотографии. Он рассказал, что в свое время серьезно планировал связать будущее с изобразительным искусством.
"У меня есть художественное образование. Да-да, когда-то я серьезно мечтал заниматься этим", – поделился Эктор.
По его словам, в Колумбии тех времен профессию художника не считали престижной. Родители хотели, чтобы сын стал архитектором, поэтому его желание заниматься любимым делом вызывало споры в семье.
В конце концов, Хименес-Браво построил карьеру в кулинарии, однако рисование осталось частью его жизни.
Почему он до сих пор возвращается к рисованию
Сегодня Эктор не всегда находит время на творчество. Однако даже час с карандашами в месяц, по его словам, доставляет ему радость.
"Сейчас я беру в руки карандаши и мольберт не так часто, как хотелось бы. Но всякий раз, когда это делаю, понимаю: для меня это лучшая терапия. Занятия для души", - объяснил ресторатор.
Он описывает рисование как возможность отвлечься от насыщенного ритма, побыть в тишине и выразить эмоции на бумаге. Подписчиков шеф-повар призвал возвращаться к занятиям, которые доставляли им удовольствие в детстве.
Что Эктор раньше рассказывал о своих картинах
О художественном образовании ресторатор говорил и раньше. В интервью Ivona от 4 февраля 2016 года он упоминал, что в детстве участвовал в художественных конкурсах, а его работы развешивали в школе.
По словам Эктора, мама гордилась его успехами в рисовании. В то же время, как он объясняет в новом сообщении, родители не поддерживали именно выбор профессии художника.
В том же разговоре Хименес-Браво рассказал, что в 2014 году состоялась выставка части его картин, которые находились в Украине. Также он отмечал, что во время учебы художника подрабатывал поваром, чтобы оплачивать образование.
Как мама повлияла на выбор кулинарии
В интервью NV от 20 ноября 2021 года Эктор объяснял, что полюбил готовить благодаря маме. Сначала он наблюдал за ней на кухне, особенно когда она занималась выпечкой, а затем начал помогать и повторять ее действия.
Его увлекало, как из обычных продуктов мама создавала вкусные блюда. Этот опыт впоследствии повлиял на решение получить кулинарное образование.
"Позже, когда я окончил художественную академию, я решил проявлять себя и свое творчество в кулинарии", - рассказывал Хименес-Браво.
В то же время, решение стать поваром родные тоже сначала не поддержали. По словам Эктора, желание доказать, что его профессия заслуживает уважения, стало одним из мотивов двигаться дальше.
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