Дети Анатолия Кашпировского: детали о внебрачном сыне и рождении дочери в 2025 году

Анатолий Кашпировский, скончавшийся 3 октября в возрасте 87 лет, незадолго до смерти в третий раз стал отцом. Теперь внимание привлекает не только его маленькая дочь, но и имущество, которое он мог покинуть семье.

Что известно о детях Анатолия Кашпировского, его имуществе и мужчине, который называет себя внебрачным сыном, рассказывает Styler.

Дочь родилась, когда Кашпировскому было 86 лет

В августе 2025 года у Анатолия Кашпировского и его третьей жены Гулизар Чалбашовой родилась дочь Элина. На тот момент гипнотизеру было 86 лет, а его жене - около 53.

Гулизар была третьей женой Кашпировского. Они познакомились еще в 2004 году, когда женщина работала его помощницей и администратором. Впоследствии их отношения стали романтическими, а официально пара зарегистрировала брак в 2024 году.

По словам директора Кашпировского Сергея Рыжих, рождение дочери было долгожданным событием для супругов. Он также рассказывал, что Кашпировский много времени проводил с ребенком. На момент смерти отца девочке было чуть больше года.

Дети Кашпировского от первого брака

Еще двое детей родились в первом браке Кашпировского с Валентиной Шевченко - сын Сергей и дочь Елена.

Сын много лет живет в США и практически не появляется в публичном пространстве.

Старшая дочь Елена работала врачом, однако умерла в 2018 году.

Кашпировский с первой женой и дочерью

После смерти Кашпировского о себе снова напомнил еще один мужчина, который уже несколько лет пытается доказать, что также является его сыном.

Вероятный внебрачный сын снова заявил о себе

Алексей Фуштей впервые публично заявил о возможном родстве с Кашпировским еще в 2019 году.

По словам мужчины, его мать Светлана в свое время работала помощницей гипнотизера. Фуштей утверждает, что между ней и Кашпировским были романтические отношения, в результате которых он родился. В подтверждение своих слов мужчина показывал фотографию матери вместе с Кашпировским и настаивал на проведении ДНК-экспертизы.

Фуштей также пытался установить отцовство через суд, однако публичного подтверждения их родства до сих пор нет.

Фуштей ищет могилу Кашпировского и настаивает на ДНК-тесте

После смерти гипнотизера Фуштей снова заявил о желании доказать родство. На росТВ он рассказал, что приехал в Винницу и пытался выяснить, где именно будет похоронен Кашпировский. По словам Фуштея, он посетил семейное захоронение, однако место могилы самого Кашпировского ему якобы неизвестно.

Мужчина также заявил, что после смерти гипнотизера его вдова Гулизар перестала выходить с ним на связь. Фуштей предположил, что она может опасаться проведения ДНК-экспертизы.

Он также утверждает, что в последние годы общался с Кашпировским по телефону. По словам мужчины, они могли разговаривать по несколько часов, а гипнотизер давал ему советы, рекомендовал книги и обещал встретиться лично.

Какое наследство оставил Кашпировский

После смерти Кашпировского появилась информация о его недвижимости в России и США.

В Москве Кашпировский пользовался квартирой площадью 55,9 квадратного метра, стоимость которой оценивают в 240–350 тысяч долларов. Сам он ранее утверждал, что жилье на него не оформлено. Также в медиа сообщали, что квартиру могли переоформить на его третью жену Гулизар.

Кашпировский заявлял, что не имел больших сбережений и тратил значительную часть заработанного на помощь семье.