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Люди 12 жовтня 2026, 15:58

Ектор Хіменес-Браво розповів, ким мріяв стати у дитинстві та чому батьки були проти

Навіть година на місяць за улюбленою справою приносить шеф-кухарю радість
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Ектор Хіменес-Браво зараз і в дитинстві (колаж: Styler)
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Ектор Хіменес-Браво зізнався, ким мріяв стати змалечку та яку освіту здобув для цього. Однак батьки майбутнього шеф-кухаря наполягали на іншій професії.

Про дитячу мрію Ектора та його шлях до кулінарії розповідає Styler.

Чому батьки Ектора були проти його мрії

У дописі в Instagram, присвяченому Дню художника, Хіменес-Браво показав власні роботи та дитячі фотографії. Він розповів, що свого часу серйозно планував пов'язати майбутнє з образотворчим мистецтвом.

"У мене є художня освіта. Так-так, колись я серйозно мріяв займатися цим", - поділився Ектор.

За його словами, у Колумбії тих часів професію художника не вважали престижною. Батьки хотіли, щоб син став архітектором, тому його бажання займатися улюбленою справою спричиняло суперечки в родині.

Ектор Хіменес-Браво з родиною в дитинстві (фото: https://www.instagram.com/hectorjimenezbravo)

Зрештою Хіменес-Браво побудував кар'єру в кулінарії, проте малювання залишилося частиною його життя.

Ектор розповів про своє дитяче захоплення підписникам (фото: https://www.instagram.com/hectorjimenezbravo)

Чому він досі повертається до малювання

Нині Ектор не завжди знаходить час на творчість. Однак навіть година з олівцями на місяць, за його словами, приносить йому радість.

"Зараз я беру до рук олівці та мольберт не так часто, як хотілося б. Але щоразу, коли це роблю, розумію: для мене це найкраща терапія. Заняття для душі", - пояснив ресторатор.

Хіменес-Браво малює (фото: https://www.instagram.com/hectorjimenezbravo)

Він описує малювання як можливість відволіктися від насиченого ритму, побути в тиші та висловити емоції на папері. Підписників шеф-кухар закликав повертатися до занять, які приносили їм задоволення в дитинстві.

Ектор Хіменес-Браво в дитинстві (фото: https://www.instagram.com/hectorjimenezbravo)

Що Ектор раніше розповідав про свої картини

Про художню освіту ресторатор говорив і раніше. В інтерв'ю Ivona від 4 лютого 2016 року він згадував, що в дитинстві брав участь у мистецьких конкурсах, а його роботи розвішували у школі.

За словами Ектора, мама пишалася його успіхами в малюванні. Водночас, як він пояснює у новому дописі, батьки не підтримували саме вибір професії художника.

У тій же розмові Хіменес-Браво розповів, що у 2014 році відбулася виставка частини його картин, які перебували в Україні. Також він зазначав, що під час навчання на художника підробляв кухарем, аби оплачувати освіту.

Як мама вплинула на його вибір кулінарії

В інтерв'ю NV від 20 листопада 2021 року Ектор пояснював, що полюбив готувати завдяки мамі. Спочатку він спостерігав за нею на кухні, особливо коли вона займалася випічкою, а згодом почав допомагати й повторювати її дії.

Його захоплювало, як зі звичайних продуктів мама створювала смачні страви. Цей досвід згодом вплинув на рішення здобути кулінарну освіту.

"Пізніше, коли я закінчив художню академію, я вирішив проявляти себе та свою творчість у кулінарії", - розповідав Хіменес-Браво.

Водночас рішення стати кухарем рідні теж спочатку не підтримали. За словами Ектора, бажання довести, що його професія заслуговує на повагу, стало одним із мотивів рухатися далі.

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