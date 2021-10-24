День ангела в листопаді 2021: як назвати дитину і кого привітати з іменинами

День ангела відзначають православні та католики. Вважається, що дитину потрібно назвати відповідно до Святців за датою народження. Тоді вона отримає захист і заступництво Святого, на честь якого його назвали.
Повний календар днів ангела на листопад 2021 року допоможе вибрати вам ім'я для новонародженого малюка і дозволить не забути про іменини близьких людей - читайте в Styler.
1 листопада - Дмитро, Євсей, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Флор.
2 листопада - Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Ірина, Зосима, Леонід, Матрона, Михайло, Микола, Павло, Петро.
3 листопада - Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Кипріан, Костянтин, Никандр, Микола, Пелагея, Сергій, Софроній, Федір, Юліан, яків.
4 листопада - Олександр, Анна, Антон, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Федір.
5 листопада - Яків, Олександр, Володимир, Єлисей, Омелян, Євфросинія, Ігнатій, Максим, Никифор, Микола.
6 листопада - Олексій, Афанасій, Георгій, Зосима, Іван, Лаврентій, Микола, Петро.
7 листопада - Анастасій, Матрона.
8 листопада - Антон, Афанасій, Василь, Дмитро.
9 листопада - Андрій, Валентин, Капітоліна, Марк, Нестор, Сергій.
10 листопада - Парасковія, Анна, Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Неоніла, Нестор, Микола, Парасковія, Степан, Терентій, Февронія.
11 листопада - Авраам, Агафія, Олексій, Анастасія, Андрій, Анна, Афанасій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Клавдій, Кузьма, Леонід, Марія, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Філіп.
12 листопада - Олександр, Анастасія, Артемій, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан.
13 листопада - Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Дем'ян, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Никодим, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Спиридон, Степан, Трохим, Федір, яків.
14 листопада - Кузьма і Дем'ян, Агрипина, Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Петро, Прокіп, Сава, Федір, Фома, Юліанія, яків.
15 листопада - Кипріан, Костянтин, Марк.
16 листопада - Олександр, Анна, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Світлана, Федір, Федот.
17 листопада - Олександр, Григорій, Євгенія, Іван, Ілля, Никандр, Микола, Порфирій, Симон, Степан, Федора.
18 листопада - Гавриїл, Григорій, Іона, Тимофій, Тихон.
19 листопада - Олександра, Анатолій, Арсеній, Варлаам, Василь, Гавриїл, Герман, Євфросинія, Клавдія, Костянтин, Лука, Матрона, Микита, Микола, Ніна, Павло, Серафима.
20 листопада - Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Дорофей, Євген, Єлизавета, Зосима, Іван, Іларіон, Кирило, Лазар, Максим, Михайло, Никандр, Микола, Никон, Павло, Сергій, Федір, Федот.
21 листопада - Гавриїл, Михайло, Павло.
22 листопада - Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Нестор, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.
23 листопада - Олександр, Олексій, Анна, Борис, Денис, Георгій, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Ольга, Орест, Петро, Прокоп, Родіон, Серафим.
24 листопада - Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Степанида, Федір.
25 листопада - Олександр, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Костянтин, Матвій, Микола, Ніл.
26 листопада - Іван, Антон, Герман, Никифор.
27 листопада - Філіп, Олександр, Олексій, Анна, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Федора.
28 листопада - Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіп, Фома.
29 листопада - Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Пантелеймон, Сергій, Федір.
30 листопада - Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Лазар, Михайло, Никон.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто відзначає День ангела в жовтні 2021.
А також розповідали про те, які свята ми відзначатимемо в листопаді 2021.