Чем полезна тыква и кому ее есть нельзя: вся правда об осеннем овоще

Тыква неразрывно ассоциируется у нас с осенью и пользой для здоровья. Большинство людей могут есть этот здоровый и легкоусвояемый овощ без оговорок в виде супа или тыквенных блинов. Однако не каждый может насладиться его вкусом, потому что для некоторых людей он может быть вреден.

Кому нельзя есть тыквы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Кому нельзя есть тыкву

Осенью тыква является обязательным ингредиентом многих блюд, таких как крем-суп из тыквы, блины тыквы, тыквенный пирог, а также коктейли, мафины и смузи.

Тыква содержит высокое содержание витаминов: А (бета-каротин), В1 и В2, С, Е, К и РР, а также такие минералы, как калий, фосфор, кальций и магний.

Благодаря этому тыква: поддерживает иммунитет, поддерживает здоровье глаз и кожи, омолаживает, улучшает пищеварение, помогает при похудении, регулирует артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, защищает от развития таких раковых заболеваний, как рак желудка, молочной железы и поджелудочной железы. . Несмотря на эти полезные для здоровья свойства, есть его можно не всем.

В связи с тем, что тыква обладает высоким гликемическим индексом 75, людям, страдающим сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, следует соблюдать осторожность с ним.

Лекарство, снижающее уровень сахара в крови, также может взаимодействовать с тыквой. В этом случае следует ограничить его количество и проконсультироваться с лечащим врачом. Поэтому диабетики могут есть тыкву, но в небольших количествах и подсаливать ее, например, тыквенный крем-суп или тыквенный салат.

Однако им следует избегать сладких пирожных и десертов, таких как кексы, печенье и даже маринованная тыква, которые дополнительно подслащивают сахаром или украшают сладкой глазурью.

Полезна ли тыква для кишечника?

Тыква легко усваивается и поддерживает пищеварение у здоровых людей. Однако людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК) не следует его употреблять, поскольку это может повлечь за собой расстройство пищеварения, боль в животе, метеоризм и проблемы с дефекацией.

Это связано с содержанием фруктозы, плохо переносимой людьми с проблемами кишечника. Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки тыква может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому не переусердствуйте.

Может ли быть аллергия на тыкву? Можно ли аллергикам есть тыкву?

Людям с аллергией на тыкву нельзя ее есть, а людям с пищевой аллергией следует быть осторожными перед употреблением тыквенной полосы или тыквенного торта. Люди с аллергией на тыкву, а также пищевой аллергией или повышенной чувствительностью к определенным пищевым продуктам могут испытывать такие симптомы, как боль в животе, метеоризм, несварение, тошнота, рвота или сыпь на коже после употребления тыквы.

Так как в 100 г тыквы содержится аж 340 мг калия, тыкву нельзя есть людям с заболеваниями почек. Эти люди должны соблюдать диету с низким содержанием калия, поскольку их почки не могут эффективно выводить избыток калия из организма.

Избыток калия может вызвать такие симптомы как апатия, дезориентация, мышечная слабость, сенсорные расстройства и мышечные судороги. Однако для людей без заболеваний почек высокое содержание калия в тыкве полезно, поскольку он регулирует кровяное давление, поддерживает кровообращение, здоровье сердца и работу мышц.