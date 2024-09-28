Чим корисний гарбуз та кому його їсти не можна: вся правда про осінній овоч

Гарбуз нерозривно асоціюється у нас з осінню та користю для здоров'я. Більшість людей можуть їсти цей здоровий і легкозасвоюваний овоч без застережень у вигляді супу або гарбузових млинців. Однак не кожен може насолодитися його смаком, тому що для деяких людей він може бути шкідливим.

Кому не можна їсти гарбузи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Кому не можна їсти гарбуз

Восени гарбуз є обов'язковим інгредієнтом багатьох страв, таких як крем-суп з гарбуза, гарбузові млинці, гарбузовий пиріг, а також коктейлі, мафіни та смузі.

Гарбуз містить високий вміст вітамінів: А (бета-каротин), В1 і В2, С, Е, К і РР, а також такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій і магній.

Завдяки цьому гарбуз: підтримує імунітет, підтримує здоров'я очей і шкіри, омолоджує, покращує травлення, допомагає при схудненні, регулює артеріальний тиск, регулює рівень цукру в крові, захищає від розвитку таких ракових захворювань, як рак шлунка, молочної залози та підшлункової залози. Незважаючи на ці корисні для здоров’я властивості, їсти його можна не всім.

У зв'язку з тим, що гарбуз має високий глікемічний індекс 75, людям, які страждають на цукровий діабет і інсулінорезистентністю, слід бути обережними з ним.

Ліки, що знижують рівень цукру в крові, також можуть взаємодіяти з гарбузом. У цьому випадку слід обмежити його кількість і проконсультуватися з лікарем. Тому діабетики можуть їсти гарбуз, але в невеликих кількостях і підсолювати його, наприклад, гарбузовий крем-суп або гарбузовий салат.

Однак їм варто уникати солодких тістечок і десертів, таких як кекси, печиво і навіть маринований гарбуз, які додатково підсолоджують цукром або прикрашають солодкою глазур'ю.

Чи корисний гарбуз для кишечника?

Гарбуз легко засвоюється і підтримує травлення у здорових людей. Однак людям із синдромом подразненого кишечника (СРК) не слід його вживати, оскільки це може спричинити розлад травлення, біль у животі, метеоризм і проблеми з дефекацією.

Це пов’язано з вмістом фруктози, яка погано переноситься людьми з проблемами кишечника. Крім того, через високий вміст клітковини гарбуз може викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом, тому не перестарайтеся.

Чи може бути алергія на гарбуз? Чи можна алергікам їсти гарбуз?

Людям з алергією на гарбуз не можна її їсти, а людям з харчовою алергією слід бути обережними перед вживанням гарбузового смузі або гарбузового торта. Люди з алергією на гарбуз, а також харчовою алергією або підвищеною чутливістю до певних харчових продуктів можуть відчувати такі симптоми, як біль у животі, метеоризм, нетравлення, нудота, блювота або висипання на шкірі після вживання гарбуза.

Через те, що в 100 г гарбуза міститься аж 340 мг калію, гарбуз не можна їсти людям із захворюваннями нирок. Ці люди повинні дотримуватися дієти з низьким вмістом калію, оскільки їхні нирки не можуть ефективно виводити надлишок калію з організму.

Надлишок калію може викликати такі симптоми, як апатія, дезорієнтація, м’язова слабкість, сенсорні розлади та м’язові судоми. Однак для людей без захворювань нирок високий вміст калію в гарбузі корисний, оскільки він регулює кров’яний тиск, підтримує кровообіг, здоров’я серця та роботу м’язів.