Бери швабру! Alyona Alyona випустила новий кліп, але її захейтили і закликали відмити Софійську площу

Alyona Alyona зважилася на реліз нового кліпу на трек "Заплутались" всього через пару днів після скандального дрифту на Софійській площі в Києві, де вона приєдналася до чемпіонів з цього виду екстремальних гонок.
Поки центр столиці все ще миють від слідів шин, а реперша виправдовується, мовляв, нічого не знала про відсутність дозволу у організаторів зйомок, нову відеороботу співачки жорстко критикують в соціальних мережах.
Нове відео Альони Савраненко (справжнє ім'я співачки) створене спільно з бандуристкою Мариною Круть (KRUTЬ).
Відео: Alyona Alyona випустила кліп "Заплутались" і нарвалася на критику
Опублікований кліп на YouTube стрімко набирає дизлайки, а серед коментарів насилу вдається знайти позитивні відгуки.
Скріншот
Ось що пишуть користувачі під відео:
О 7:30 10 серпня біля собору, побудованому в XI столітті, і пам'ятника Богдану Хмельницькому компанія RedBull вирішила зняти рекламу з дрифтом на гоночних авто. В одному з болідів прокотилася Alyona Alyona і поспішила поділитися захопленням в соцмережах.
Пізніше з'ясувалося, що дозволу на зйомку компанія не отримувала, техніка безпеки була тотально порушена.
"Спеціальних огорож не було встановлено. У небезпеці знаходилися всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднені слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі", - обурюються в КМДА.
Тепер робітники намагаються відмити бруківку від слідів автомобільних покришок. До того ж подейкують, що покриття місцями пошкоджено. Попередньо збиток оцінили в 50 тисяч гривень.
Alyona Alyona ж заявила, що про відсутність дозволу не знала. Її запросили приєднатися до відомого дрифтера, чемпіона світу Конора Шанахана (Ірландія), На що вона відповіла згодою.
Пізніше в пресслужбі КМДА опублікували відмову (від 5 серпня) на запит RedBull про проведення зйомок дрифту на Софійській площі для реклами.
Між іншим, в документі вказувалася дата запланованого заходу 11 серпня, але дрифт відбувся днем раніше.
Раніше ми писали, що Alyona Alyona застукали на вулиці з коханим. Стало відомо, хто він і як виглядає.