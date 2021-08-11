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Бери швабру! Alyona Alyona выпустила новый клип, но ее захейтили и призвали отмыть Софийскую площадь

Автор: Светлана Мащенко

Alyona Alyona решилась на релиз нового клипа на трек "Заплутались" всего через пару дней после скандального дрифта на Софийской площади в Киеве, где она присоединилась к чемпионам по этому виду экстремальных гонок.

Пока центр столицы все еще моют от следов шин, а рэперша оправдывается, мол, ничего не знала об отсутствии разрешения у организаторов съемок, новую видеоработу певицы жестко критикуют в социальных сетях.

Новое видео Алены Савраненко (настоящее имя певицы) создана совместно с бандуристкой Мариной Круть (KRUTЬ).

Видео: Alyona Alyona выпустила клип "Заплутались" и нарвалась на критику

Вместо восторга новой работой Alyona Alyona попала под волну хейта

Опубликованный клип на YouTube стремительно набирает дизлайки, а среди комментариев с трудом удается найти позитивные отзывы.

Скриншот

Вот что пишут пользователи под видео:

  • Надо было вокруг своей хаты в селе на тракторе дрифтануть, выглядело бы натуральнее.
  • Чекаю наступне відео з вибаченнями і виправними роботами на Софійській площі! Відписуюсь!
  • Софийская площадь, вся плитка убита дрифтом, ее нужно всю менять
  • А тепер хочу бачити відео, на якому ви, нешановна пані реперко, разом з гидотним Red Bull повністю відновлюєте Софіївську площу.
  • Альона Альона , а сколько стоит в вашем прайсе "обоссать памятник"? И еще хотел уточнить насчет дискотеки в крематории.
  • Бери швабру - мандуй площу мити!

В чем суть скандала с Alyona Alyona и дрифтом на Софийской площади

В 7:30 10 августа возле собора, построенном в XI веке, и памятника Богдану Хмельницкому компания RedBull решила снять рекламу с дрифтом на гоночных авто. В одном из болидов прокатилась Alyona Alyona и поспешила поделиться восторгом в соцсетях.

Позже выяснилось, что разрешения на съемку компания не получала, техника безопасности была тотально нарушена.

"Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Также значительно загрязнены следами автомобильных колес покрытия на исторический площади", - возмущаются в КГГА.

Теперь работники пытаются отмыть брусчатку от следов автомобильных покрышек. К тому же поговаривают, что покрытие местами повреждено. Предварительно ущерб оценили в 50 тысяч гривен.

Alyona Alyona же заявила, что об отсутствии разрешения не знала. Ее пригласили присоединиться к известному дрифтеру, чемпиону мира Конору Шанахану (Ирландия), на что она ответила согласием.

Позже в пресс-службе КГГА опубликовали отказ (от 5 августа) на запрос RedBull о проведении съемок дрифта на Софийской площади для рекламы.

Между прочим в документе указывалась дата запланированного мероприятия 11 августа, но дрифт состоялся днем ранее.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona застукали на улице с возлюбленным. Стало известно, кто он и как выглядит.

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Alyona Alyona