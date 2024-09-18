6 ошибок интерьера, которые безнадежно портят маленькую кухню

Отсутствие посудомоечной машины

Многие считают, что на маленькой кухне нет места для посудомоечной машины, но это серьезная ошибка. Современные модели посудомоечек компактны и потребляют значительно меньше воды, чем ручное мытье посуды.

К примеру, узкие посудомоечные машины шириной 45 см идеально подходят для маленьких кухонь и обеспечивают экономию времени и воды, сохраняя при этом пространство. Кроме того, использование посудомоечной машины помогает поддерживать чистоту на кухне, уменьшая количество грязной посуды на поверхностях.

Вытяжка с трубами

Большая труба от вытяжки не только зрительно уменьшает пространство, но и портит общий вид кухни. Если в вашем доме установлена газовая колонка, проблема становится еще сложнее из-за дополнительных коммуникаций.

Лучшим решением является установка вытяжки с угольными или другими фильтрами. Также такие вытяжки помогают эффективно очищать воздух от неприятных запахов без надобности в сложных монтажных работах.

Вытяжка зрительно "съедает" пространство (фото: Freepik.com)

Отказ от складной мебели

Складная мебель не только для дачи или сада, она является отличным решением для маленьких кухонь. Современные складные столы и стулья можно легко сложить и убрать, когда они не нужны, освобождая ценное пространство.

Некоторые модели имеют многофункциональные решения, такие как трансформируемые столы в рабочие поверхности или дополнительные полки.

Открытые полки и стеллажи

Открытые полки смотрятся стильно на фотографиях, но в реальной жизни они быстро загромождаются. Открытые поверхности создают впечатление беспорядка, даже если вещи расположены аккуратно.

Вместо них лучше использовать высокие подвесные шкафы к потолку, которые позволят хранить вещи организованно. Кроме того, такие шкафы позволяют эффективно использовать вертикальное пространство, не загромождая рабочие поверхности.

Открытые полки - не всегда удачное решение (фото: Freepik.com)

Единственный источник света

Одного светильника в центре потолка недостаточно для маленькой кухни. Такое решение создает тени и делает пространство еще менее привлекательным.

Маленькие кухни нуждаются в многоуровневом освещении: добавьте подсветку под навесные шкафы, установите точечные светильники по периметру или повесьте стильный подвесной светильник над обеденной зоной.

Дополнительные источники света повысят удобство во время приготовления, создавая комфортные условия для работы на кухне.

Монохромные цвета

Однотонные кухни смотрятся холодно и безжизненно, особенно в маленьком пространстве. Добавление ярких акцентов, таких как цветные стены, элементы декора или кухонный текстиль может вдохнуть жизнь в интерьер.

Кроме того, следует учесть, что игра цветов и контрастов поможет зрительно расширить помещение, придав кухне больший объем.