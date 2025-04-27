108-летний британец раскрыл секрет долголетия: простая привычка каждый день

Один из старейших ветеранов Великобритании отметил 108-й день рождения и поделился простым ежедневным ритуалом, который помогает ему оставаться бодрым.

В чем именно секрет его долголетия - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Whatsthejam .

История жизни 108-летнего британца

Фрэнк Честер, которого считают шестым старейшим мужчиной в Великобритании, недавно отпраздновал свое 108-летие. Во время Второй мировой войны он служил офицером Королевского военно-морского флота и был повышен до звания первого лейтенанта на борту HMS Honeysuckle.

Кроме своей веры, Фрэнк в шутку приписывает свое долголетие простой ежедневной привычке.

"Я всегда сажусь, чтобы надеть брюки. Если бы я пытался делать это стоя, то упал бы", - признался он.

Во время войны HMS Honeysuckle сопровождал конвои, защищая подводные лодки и торговые суда от атак. Фрэнк вспомнил момент, когда их корабль был атакован немецкими самолетами вблизи Норвегии.

"Когда мы увидели немецкий самолет, мы знали, что он летит к нам. Я слышал стук, но быстро понял, что это стучат мои колени", - рассказал долгожитель.

После войны Фрэнк переехал в Уолсолл, где встретил актрису Лили. Он является прадедом и продолжает вдохновлять многих своим жизненным опытом и оптимизмом.