Знаки Зодіаку, яких накриє хвилею удачі до кінця тижня. Хто ці обранці?

Гороскоп на тиждень розповість про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить найближчими днями. Астрологи кажуть, що дехто може змінити своє життя, прийняти важливе рішення, а комусь пощастить з фінансами чи в коханні.

Близнюки

В цілому для Близнюків тиждень обіцяє бути нейтральним, але є один яскравий виняток - п'ятниця. Цього дня можуть бути величезні успіхи та багато шансів, тож постарайтеся не пропустити своїх можливостей. Намагайтеся не сваритися з колегами, партнерами та рідними. Шукайте компромісні рішення, які задовольнять усі сторони.

Стрілець

У першій половині тижня ви маєте величезні шанси на успіх. Призначайте важливі зустрічі, побачення та переговори на період із понеділка по середу. Друга частина тижня стане нейтральною і всі події відбуватимуться за інерцією руху, який ви задали на початку.

Водолій

Найвдалішим днем для вас стане середа - очікуються успіхи у роботі, у справах та в особистій сфері. Будні намагайтеся максимально використовувати для всіх своїх справ, тому що на вихідних енергія почне падати. Ви станете спонтанними, зі схильністю до авантюризму, тому постарайтеся стримувати себе від необдуманих вчинків.