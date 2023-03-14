Знаки Зодиака, которых накроет волной удачи до конца недели. Кто эти избранные?

Гороскоп на неделю расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет в ближайшие дни. Астрологи говорят, что некоторые из них могут изменить свою жизнь, принять важное решение, а кому-то повезет с финансами или в любви.

Близнецы

В целом для Близнецов неделя обещает быть нейтральной, но есть одно яркое исключение - пятница. В этот день могут быть огромные успехи и много шансов, так что постарайтесь не упустить своих возможностей. Старайтесь не ссориться с коллегами, партнерами и родными. Ищите компромиссные решения, которые удовлетворят все стороны.

Стрелец

В первой половине недели у вас есть огромные шансы на успех. Назначайте важные встречи, свидания и переговоры на период с понедельника по среду. Вторая часть недели станет нейтральной и все события будут происходить по инерции движения, которое вы задали в начале.

Водолей

Самым удачным днем для вас станет среда - ожидаются успехи в работе, делах и личной сфере. Будние дни старайтесь максимально использовать для всех своих дел, потому что на выходных энергия начнет падать. Вы станете спонтанными, со склонностью к авантюризму, поэтому постарайтесь удерживать себя от необдуманных поступков.