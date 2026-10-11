Замша, бахрома й етнічні мотиви: стилістка пояснила, як не перевантажити образ

Стилістка розповіла про поширені помилки під час створення трендових образів. Вона також пояснила, які деталі краще не поєднувати між собою.

Про це розповідає Styler з посиланням на відео в Instagram персональної стилістки Юлії під ніком jullztyle.

Занадто широкі штани

Широкі штани залишаються помітним трендом, але їхній фасон підходить не всім. За словами стилістки, надто об'ємна модель може змінити пропорції фігури та візуально зробити силует ширшим.

Особливо уважними варто бути невисоким дівчатам. Якщо штани буквально "поглинають" фігуру, краще пошукати іншу ширину або модель, яка краще підкреслює пропорції.

Водночас це не означає, що від широких штанів потрібно відмовлятися. Головне - знайти саме той об'єм, який гармонійно виглядатиме на конкретній фігурі.

Бахрома, замша та етнічні мотиви одночасно

Ще один тренд, із яким стилістка радить бути обережними, - велика кількість яскравих деталей в одному образі. Замша, бахрома та етнічні мотиви можуть мати ефектний вигляд окремо, але разом легко перевантажити комплект.

Замість того щоб поєднувати все одразу, краще обрати щось одне, а решту образу побудувати на базових речах. Такий підхід допоможе зберегти сучасний вигляд і не перетворити трендовий образ на костюмований.

Офісна естетика з голови до ніг

Жакети, сорочки, спідниці та інші елементи офісного гардероба можуть бути актуальними не лише для роботи. Проте стилістка радить не збирати всі складові офісної естетики одночасно, якщо цього не вимагає дрес-код.

Достатньо однієї-двох характерних речей. Наприклад, строгий жакет можна поєднати з більш розслабленим повсякденним одягом. Так образ виглядатиме невимушеніше, але водночас матиме актуальний акцент.

Масштабні аксесуари

Великі сумки, масивні прикраси та інші помітні аксесуари можуть стати головним акцентом образу. Однак їхній розмір має відповідати не лише модним тенденціям, а й самій людині.

Стилістка радить враховувати риси обличчя, одяг і навіть спосіб життя. Адже ефектний аксесуар, який красиво виглядає на фотографії, не обов'язково буде зручним або гармонійним у повсякденному житті.

Речі, які чудово виглядають у Pinterest

Окремо стилістка звернула увагу на речі, які мають бездоганний вигляд на модних фотографіях та в Pinterest. Побачивши такий образ, легко подумати, що саме цієї речі бракує у власному гардеробі.

Але перед покупкою варто поставити собі просте питання: чи можете ви скласти з цією річчю хоча б три власні образи?

Якщо відповідь негативна, є ймовірність, що трендова покупка просто залишиться висіти у шафі. Навіть дуже модна річ не принесе користі, якщо її немає з чим носити або вона не відповідає вашому стилю життя.

Головне правило - не купувати тренд заради тренду

Стилістка наголошує: мода не повинна перетворюватися на гонитву за всіма новинками сезону. Тренд може бути чудовим, але це ще не означає, що він автоматично стане вдалим доповненням саме до вашого гардероба.

Перед покупкою варто оцінити посадку речі, її пропорції, поєднання з уже наявним одягом і власний спосіб життя. Адже вдалий стиль - це не можливість використати всі актуальні тренди одночасно, а вміння вибрати серед них те, що справді пасує саме вам.