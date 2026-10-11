Замша, бахрома и этнические мотивы: стилист объяснила, как не перегрузить образ

Стилист рассказала о распространенных ошибках при создании трендовых образов. Она также объяснила, какие детали лучше не сочетать между собой.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram персонального стилиста Юлии под ником jullztyle.

Слишком широкие штаны

Широкие штаны остаются заметным трендом, но их фасон подходит не всем. По словам стилиста, слишком объемная модель может изменить пропорции фигуры и визуально сделать силуэт более широким.

Особо внимательными следует быть невысоким девушкам. Если брюки буквально "поглощают" фигуру, лучше поискать другую ширину или модель, лучше подчеркивающую пропорции.

В то же время это не значит, что от широких брюк нужно отказываться. Главное - найти именно тот объем, который будет гармонично выглядеть на конкретной фигуре.

Бахрома, замша и этнические мотивы одновременно

Еще один тренд, с которым стилист советует быть осторожными - большое количество ярких деталей в одном образе. Замша, бахрома и этнические мотивы могут выглядеть отдельно, но вместе легко перегрузить комплект.

Вместо того чтобы сочетать все сразу, лучше выбрать что-то одно, а остальные образы построить на базовых вещах. Такой подход поможет сохранить современный вид и не превратить трендовый образ в костюмированный.

Офисная эстетика с головы до ног

Жакеты, рубашки, юбки и другие элементы офисного гардероба могут быть актуальны не только для работы. Однако стилист советует не собирать все составляющие офисной эстетики одновременно, если этого не требует дресс-код.

Достаточно одной-двух характерных вещей. К примеру, строгий жакет можно сочетать с более расслабленной повседневной одеждой. Так образ будет выглядеть непринужденнее, но в то же время будет иметь актуальный акцент.

Масштабные аксессуары

Большие сумки, массивные украшения и другие броские аксессуары могут стать главным акцентом образа. Однако их размер должен соответствовать не только модным тенденциям, но и самому человеку.

Стилист советует учитывать черты лица, одежду и даже образ жизни. Ведь эффектный аксессуар, который красиво смотрится на фотографии, не обязательно будет удобным или гармоничным в повседневной жизни.

Вещи, которые прекрасно смотрятся в Pinterest

Отдельно стилист обратила внимание на вещи, которые выглядят безупречно на модных фотографиях и в Pinterest. Увидев такой образ, легко подумать, что именно этой вещи не хватает в собственном гардеробе.

Но перед покупкой стоит задать себе простой вопрос: можете ли вы составить с этой вещью хотя бы три собственных образа?

Если ответ отрицательный, есть вероятность, что трендовая покупка просто останется висеть в шкафу. Даже очень модная вещь не принесет пользы, если ее не с чем носить или она не отвечает вашему стилю жизни.

Главное правило - не покупать тренд ради тренда

Стилист подчеркивает: мода не должна превращаться в погоню за всеми новинками сезона. Тренд может быть отличным, но это еще не означает, что он автоматически станет удачным дополнением именно к вашему гардеробу.

Перед покупкой следует оценить посадку вещи, ее пропорции, сочетание с уже имеющейся одеждой и собственный образ жизни. Ведь удачный стиль - это не возможность использовать все актуальные тренды одновременно, а умение выбрать среди них то, что действительно подходит именно вам.