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Люди 08 жовтня 2026, 15:22

Замість кульок - пожежна піна: рятувальники Київщини влаштували гендер-паті

Для майбутніх батьків підготували сюрприз із рожевою піною
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Молоде подружжя (колаж: Styler)
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Рятувальники одного з підрозділів ДСНС на Київщині влаштували незвичайне гендер-паті для свого колеги та його дружини. Замість традиційних кульок і конфетті вони використали пожежне обладнання, а головну новину повідомили за допомогою кольорової піни.

Як рятувальники Київщини організували незвичайне гендер-паті для майбутніх батьків, розповідає Styler.

Як пройшло незвичайне гендер-паті

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України, колеги майбутнього батька вирішили відійти від звичного сценарію свята та використати те, з чим працюють щодня. Під час гендер-паті вони задіяли пожежний ствол.

У вирішальний момент з нього випустили потік яскраво-рожевої піни. Так подружжя дізналося, що очікує на дівчинку.

У ДСНС привітали майбутніх батьків із поповненням та побажали їм здоров'я, гармонії й радісного очікування донечки.

Втім привітання та особливе гендер-паті оцінили не всі юзери.

Як відреагували у мережі

У коментарях під дописом реакції користувачів розділилися. Більшість залишала теплі побажання майбутнім батькам, вітала молоду родину та бажала їй щастя, кохання і миру.

Коментар під постом (Головне управління ДСНС України/Facebook)

Інші дякували колегам рятувальника за допомогу в організації свята та бажали їм успіхів в роботі.

Коментар під постом (Головне управління ДСНС України/Facebook)

Водночас знайшлися й ті, хто розкритикував такий формат гендер-паті. Зокрема, один із коментаторів висловив невдоволення.

Коментар під постом (Головне управління ДСНС України/Facebook)

Інші коментатори заступились за щасливу пару, написали, що це радісна подія і вона має право на існування.

При цьому у відомстві окремо уточнили, що всі витрати на організацію та проведення гендер-паті подружжя оплатило самостійно.

Не перше гендер-паті з пожежною технікою

Цікаво, що рятувальники вже використовували професійне обладнання для подібних свят. У лютому 2025 року в одній із пожежних частин Києва колеги організували гендер-паті для рятувальника Олександра та його дружини Ольги, яка працює операторкою "Системи 112".

Відео з'явилося на YouTube-каналі "Погляд". Тоді для оголошення статі дитини використали рожеві димові шашки та піну. Подружжя також дізналося, що очікує на доньку.

Окрім цього рік тому в Чернігівській області Головне управління ДСНС показувало на своєму YouTube, ще одне незвичайне гендер-паті.

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