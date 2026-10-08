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Главная Люди Вместо шаров - пожарная пена: спасатели Киевщины устроили гендер-пати
Люди 08 октября 2026, 15:22

Вместо шаров - пожарная пена: спасатели Киевщины устроили гендер-пати

Для будущих родителей подготовили сюрприз с розовой пеной
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Молодые супруги (коллаж: Styler)
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Спасатели одного из подразделений ГСЧС в Киевской области устроили необычное гендер-пати для своего коллеги и его жены. Вместо традиционных шаров и конфетти они использовали пожарное оборудование, а главную новость сообщили с помощью цветной пены.

Как спасатели Киевщины организовали необычный гендер-пати для будущих родителей, рассказывает Styler.

Как прошло необычное гендер-пати

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины, коллеги будущего отца решили отойти от привычного сценария праздника и использовать то, с чем работают каждый день. Во время гендер-пати они задействовали пожарный ствол.

В решающий момент из него выпустили поток ярко-розовой пены. Так супруги узнали, что ожидают девочку.

В ГСЧС поздравили будущих родителей с пополнением и пожелали им здоровья, гармонии и радостного ожидания дочери.

Впрочем, приветствие и особое гендер-пати оценили не все пользователи.

Как отреагировали в сети

В комментариях под сообщением реакции пользователей разделились. Большинство оставляло теплые пожелания будущим родителям, поздравляло молодую семью и желало ей счастья, любви и мира.

Комментарий под постом (Главное управление ГСЧС Украины/Facebook)

Другие благодарили коллег спасателя за помощь в организации праздника и желали им успехов в работе.

Комментарий под постом (Главное управление ГСЧС Украины/Facebook)

В то же время нашлись и те, кто подверг критике такой формат гендер-пати. В частности, один из комментаторов выразил недовольство.

Комментарий под постом (Главное управление ГСЧС Украины/Facebook)

Другие комментаторы вступились за счастливую пару, написали, что это радостное событие и оно имеет право на существование.

При этом в ведомстве отдельно уточнили, что все расходы на организацию и проведение гендер-пати супруги оплатили самостоятельно.

Не первое гендер-пати с пожарной техникой

Интересно, что спасатели уже использовали профессиональное оборудование для подобных праздников. В феврале 2025 года в одной из пожарных частей Киева коллеги организовали гендер-пати для спасателя Александра и его супруги Ольги, работающей оператором "Системы 112".

Видео появилось на YouTube-канале "Погляд". Тогда для оглашения пола ребенка использовали розовые дымовые шашки и пену. Супруги также узнали, что ожидают дочь.

Кроме этого год назад в Черниговской области Главное управление ГСЧС показывало на своем YouTube еще одно необычное гендер-пати.

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