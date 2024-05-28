Йогурт чи сметана: експерт розповіла, що насправді корисніше для організму

Важливо не тільки дотримуватися режиму харчування, виключати з раціону шкідливу їжу, а й не забувати вживати корисні кисломолочні продукти. Зокрема, є суттєва різниця між сметаною та йогуртом та відомо, який продукт корисніший.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.
За словами експерта, вона не можна сказати, що щось корисніше за інше, варто відштовхуватись лише від власних смаків.
Однак, основна різниця в кількості жирів, тому варто бути уважними.
У йогурті склад такий:
Сметана ж містить:
Сметана стимулює апетит і регулює роботу шлунка і кишківника. Також вона містить багато кальцію, який сприяє зміцненню і росту кісток, нігтів і зубів.
Компреси і маски на основі сметани використовуються жінками в косметології для тонізації і омолодження шкіри, поліпшення кольору обличчя, додання шкірі пружності.
Сметана є досить жирним продуктом, крім того, вона містить деяку кількість холестерину, тому не рекомендується зловживати сметаною тим, хто бажає схуднути.
За систематичного і надмірного вживання сметани може виникнути порушення обміну жирів, в результаті чого підвищується навантаження на печінку і жовчний міхур.
А йогурт нормалізує мікрофлору шлунка і кишківника, виробляє молочну кислоту, яка не дає затримуватися в кишківнику патогенним мікроорганізмам і пригнічує розвиток гнильних мікробів, знижуючи тим самим рівень токсичності.
Цей кисломолочний продукт чудово підходять тим, у кого гастрит і коліт, коли "свої" ферменти організм виробляє в недостатній кількості.
Натуральний йогурт рекомендується вживати всім, оскільки він відновлює сили, покращує стан здоров’я і збільшує тривалість життя людини.
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