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Йогурт чи сметана: експерт розповіла, що насправді корисніше для організму

Які молочні продукти корисні для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Важливо не тільки дотримуватися режиму харчування, виключати з раціону шкідливу їжу, а й не забувати вживати корисні кисломолочні продукти. Зокрема, є суттєва різниця між сметаною та йогуртом та відомо, який продукт корисніший.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.

Що корисніше

За словами експерта, вона не можна сказати, що щось корисніше за інше, варто відштовхуватись лише від власних смаків.

Однак, основна різниця в кількості жирів, тому варто бути уважними.

У йогурті склад такий:

  • 58 ккал
  • 4,1 г білків
  • 3 г жирів
  • 3,7 г вуглеводів

Сметана ж містить:

  • 206 ккал
  • 2,8 г білків
  • 20 г жирів
  • 3 г вуглеводів

Вплив сметани і йогурту на організм

Сметана стимулює апетит і регулює ро­боту шлунка і кишківника.  Також вона містить багато кальцію, який сприяє зміцненню і росту кісток, нігтів і зу­бів.

Компреси і маски на основі сметани ви­користовуються жінками в косметології для тонізації і омолодження шкіри, поліпшення кольору обличчя, додання шкірі пружності.

Сметана є досить жирним продуктом, крім того, вона містить деяку кількість холестерину, тому не рекомендується зло­вживати сметаною тим, хто бажає схуднути.

За систематичного і надмірного вживан­ня сметани може виникнути порушення обміну жирів, в результаті чого підвищується навантаження на печінку і жовчний міхур. 

А йогурт нормалізує мікрофлору шлунка і кишківника, виробляє молочну кислоту, яка не дає затримуватися в кишківнику патогенним мікроорганізмам і пригнічує розвиток гнильних мікробів, знижуючи тим самим рівень токсичності. 

Цей кисломолочний продукт чудово підходять тим, у кого гастрит і коліт, коли "свої" ферменти організм виробляє в недостатній кількості.

Натуральний йогурт рекомендується вживати всім, оскільки він відновлює сили, покращує стан здоров’я і збільшує тривалість життя людини.

 

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