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Люди 18 жовтня 2026 · 17:01
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Військовий Віцик стане батьком: блогер і захисник показав зворушливі фото з дружиною

Захисник зізнався, що роками мріяв про дитину, хоча через службу бачить рідних лише кілька тижнів на рік
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Військовий Віцик стане батьком: блогер і захисник показав зворушливі фото з дружиною

Військовий медик Віцик стане батьком (фото: Styler)

Український військовий медик Віктор, відомий за позивним "Віцик", повідомив про майбутнє поповнення в родині. Захисник опублікував ніжну фотосесію з вагітною дружиною та розповів, як мрія про батьківство допомагала йому не втрачати віру в майбутнє.

Що відомо про радісну подію в родині військового та його історію служби, розповідає Styler.

Віцик показав вагітну дружину

Радісною новиною військовий поділився в Instagram. На фотографіях Віцик позує у військовій формі, а його кохана - у довгій чорній сукні, яка підкреслює округлий животик.

Світлини військовий доповнив особистим зізнанням про життя на війні та мрію, яку не полишав протягом багатьох років.

"Вісім років війни. І одна мрія, яку я проніс крізь усе", - написав він.

Віцик розповів, що за цей час звик до постійних розлук із близькими, небезпеки та коротких повернень додому. Але навіть у найважчі моменти він думав про майбутню дитину.

"Я мріяв стати батьком. Не просто колись, не абстрактно - я мріяв про нашу дитинку. Дитинку від жінки, яку кохаю понад усе", - говорить військовий.

Зворушливе зізнання Віцика

Військовий також розповів, що вони з дружиною планували дитину ще з лютого. Попри невизначеність через війну, подружжя продовжувало вірити, що їхня мрія здійсниться.

"Тепер моє серце б'ється не лише в мені", - зворушливо написав захисник.

Віцик зізнався, що не знає, яким буде завтрашній день і чи завжди зможе бути поруч із родиною. Проте він не хоче, щоб страх перед невідомістю позбавляв його віри в щасливе майбутнє.

Тепер, коли подружжя очікує на дитину, військовий називає майбутнє батьківство здійсненням їхньої спільної мрії.

Військовий Віцик стане батьком: блогер і захисник показав зворушливі фото з дружиною
Віцик та його дружина (фото: instagram.com/vitsikkkk)

Що відомо про весілля Віцика та його дружини

26 серпня 2026 року Віцик одружився зі своєю коханою. Радісною подією військовий поділився в Instagram, опублікувавши романтичні весільні світлини.

У дописі Віцик зізнався, що зустріч із коханою змінила його життя та допомогла по-новому подивитися на пережите. Він наголосив, що найбільше значення для нього має не кількість випробувань, а людина, заради якої він їх подолав.

Військовий Віцик стане батьком: блогер і захисник показав зворушливі фото з дружиною
Віцик та його дружина (фото: instagram.com/vitsikkkk)

Що відомо про військового медика Віцика

Віцик - уродженець Миколаєва та бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. У 2018 році він підписав контракт із ЗСУ та служив на Донеччині й Луганщині.

Після завершення першого контракту Віктор повернувся до цивільного життя. Згодом поїхав до Польщі, де працював механіком. Однак після початку повномасштабного російського вторгнення вирішив повернутися до України. 24 лютого 2022 року Віцик вирішив знову долучитися до захисту країни.

Раніше Styler розповідав, як актор Сергій Стрельніков показав свої тренування після вступу до ЗСУ та вразив фізичною формою.

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