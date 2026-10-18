Военный Вицик станет отцом: блогер и защитник показал трогательные фото с женой

Украинский военный медик Виктор, известный по позывному "Вицик", сообщил о предстоящем пополнении в семье. Защитник опубликовал нежную фотосессию с беременной женой и рассказал, как мечта об отцовстве помогала ему не терять веру в будущее.

Что известно о радостном событии в семье военного и его истории службы, рассказывает Styler.

Вицик показал беременную жену

Радостной новостью военный поделился в Instagram. На фотографиях Вицик позирует в военной форме, а его любимая - в длинном черном платье, подчеркивающем округлый животик.

Фото военный дополнил личным признанием о жизни на войне и мечте, которую не покидал в течение многих лет.

"Восемь лет войны. И одна мечта, которую я пронес через все", - написал он.

Вицик рассказал, что за это время привык к постоянным разлукам с близкими, опасности и коротким возвращениям домой. Но даже в самые трудные моменты он думал о будущем ребенке.

"Я мечтал стать отцом. Не просто когда-то, не абстрактно - я мечтал о нашем ребенке. Ребенок от женщины, которую люблю больше всего", - говорит военный.

Трогательное признание Вицика

Военный также рассказал, что они с супругой планировали ребенка еще с февраля. Несмотря на неопределенность из-за войны, супруги продолжали верить, что их мечта сбудется.

"Теперь мое сердце бьется не только во мне", - трогательно написал защитник.

Вицик признался, что не знает, каким будет завтрашний день и всегда ли сможет быть рядом с семьей. Однако он не хочет, чтобы страх перед неизвестностью лишал его веры в счастливое будущее.

Теперь, когда супруги ожидают ребенка, военный называет будущее отцовство осуществлением их общей мечты.

Вицик и его супруга (фото: instagram.com/vitsikkkk)

Что известно о свадьбе Вицика и его жене

26 августа 2026 года Вицик женился на своей любимой. Радостным событием военный поделился в Instagram, опубликовав романтические свадебные фотографии.

В сообщении Вицик признался, что встреча с любимой изменила его жизнь и помогла по-новому посмотреть на пережитое. Он подчеркнул, что наибольшее значение для него имеет не количество испытаний, а человек, ради которого он их преодолел.

Вицик и его супруга (фото: instagram.com/vitsikkkk)

Что известно о военном медике Вицике

Вицик - уроженец Николаева и боевой медик 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. В 2018 году он подписал контракт с ВСУ и служил в Донецкой и Луганской областях.

После завершения первого контракта Виктор вернулся в гражданскую жизнь. Потом уехал в Польшу, где работал механиком. Однако после начала полномасштабного российского вторжения решил вернуться в Украину. 24 февраля 2022 года Вицик решил снова присоединиться к защите страны.