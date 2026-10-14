Віточка з "Холостяка" заступилася за Дашу Астаф'єву після хвилі критики навколо радіодиктанту

Віточка заступилася за Дашу Астаф'єву

Зварич звернула увагу на хвилю негативних коментарів, яка виникла після оголошення про участь Астаф'євої в Радіодиктанті. Водночас вона запропонувала поглянути на вибір організаторів з іншого боку.

Першим аргументом Віти стала медійність Даші. На її думку, популярність артистки здатна привернути до Радіодиктанту людей, які раніше могли ним не цікавитися.

"Даша дуже медійна особистість, яка привертає до себе багато уваги, а залучення нових людей та нової аудиторії до написання Радіодиктанту сприяє популяризації української мови." - сказала вона.

Чому Зварич вважає Астаф'єву вдалим вибором

Окремо ексучасниця "Холостяка" відповіла на закиди щодо того, чи має Астаф'єва достатній досвід для такої ролі.

Зварич нагадала, що робота з текстом і голосом для Даші не нова: вона озвучує книжки та читає поезію.

Віта також закликала не перетворювати Радіодиктант на своєрідний конкурс професійних філологів. На думку Зварич, сенс цієї традиції значно ширший.

"Радіодиктант - це не іспит на звання найкращого філолога цієї країни. Це передусім про нашу мову, культуру та відчуття єдності, незалежно від того, де ми зараз перебуваємо", - пояснила вона.

Закликала спочатку почути Астаф'єву

Наприкінці відео Віточка запропонувала не робити висновків про Астаф'єву ще до того, як вона виконає свою роль.

Вона також звернулася до підписників із запитанням, як вони ставляться до участі Астаф'євої в Радіодиктанті.

Що відповіла сама Даша Астаф'єва

На тлі обговорення відреагувала і сама Астаф'єва. У Threads вона подякувала тим медіа та користувачам, які адекватно поставилися до новини та її позиції.

Даша Астаф'єва відреагувала на обговорення у Threads (скриншот)

Що відомо про Віточку з "Холостяка"

Віта Зварич стала однією з найбільш обговорюваних учасниць "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком, хоча залишила проєкт уже після першої Церемонії троянд. Після шоу вона продовжила навчання на етнології в КНУ імені Тараса Шевченка, поєднуючи його з роботою та волонтерством.