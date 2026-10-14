Виточка из "Холостяка" вступилась за Дашу Астафьеву после волны критики вокруг радиодиктанта

Виточка вступилась за Дашу Астафьеву

Зварич обратила внимание на волну негативных комментариев, возникшую после объявления об участии Астафьевой в радиодиктанте. В то же время, она предложила взглянуть на выбор организаторов с другой стороны.

Первым аргументом Виты стала медийность Даши. По ее мнению, популярность артистки способна привлечь к радиодиктанту людей, которые раньше могли им не интересоваться.

"Даша очень медийная личность, которая привлекает к себе много внимания, а привлечение новых людей и новой аудитории к написанию радиодиктанта способствует популяризации украинского языка." - сказала она.

Почему Зварич считает Астафьеву удачным выбором

Отдельно экс-участница "Холостяка" ответила на упреки в том, имеет ли Астафьева достаточный опыт для такой роли.

Зварыч напомнила, что работа с текстом и голосом для Даши не новая: она озвучивает книги и читает поэзию.

Вита также призвала не превращать радиодиктант в своеобразный конкурс профессиональных филологов. По мнению Зварич, смысл этой традиции значительно шире.

"Радиодиктант - это не экзамен на звание лучшего филолога этой страны. Это, прежде всего, о нашем языке, культуре и ощущении единства, независимо от того, где мы сейчас находимся", - пояснила она.

Призывала сначала услышать Астафьеву

В конце видео Виточка предложила не делать выводов об Астафьеве еще до того, как она исполнит свою роль.

Она также обратилась к подписчикам с вопросом, как они относятся к участию Астафьевой в радиодиктанте.

Что ответила сама Даша Астафьева

На фоне обсуждения отреагировала и сама Астафьева. В Threads она поблагодарила тех медиа и пользователей, которые адекватно отнеслись к новости и ее позиции.

Даша Астафьева отреагировала на обсуждение в Threads (скриншот)

Что известно о Виточке из "Холостяка"

Вита Зварич стала одной из самых обсуждаемых участниц "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком, хотя покинула проект уже после первой церемонии роз. После шоу она продолжила обучение на этнологии в КНУ имени Тараса Шевченко, совмещая его с работой и волонтерством.