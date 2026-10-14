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Холостяк 14 жовтня 2026 · 18:54
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Віточка з "Холостяка" заступилася за Дашу Астаф'єву після хвилі критики навколо радіодиктанту

Ексучасниця "Холостяка" навела аргументи на захист артистки та закликала українців не поспішати з критикою
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Віточка з "Холостяка" заступилася за Дашу Астаф'єву після хвилі критики навколо радіодиктанту

Ексучасниця "Холостяка" заступилася за Дашу Астаф'єву (колаж: Styler)

Віта Зварич, яка стала відомою після участі в "Холостяку" з Тарасом Цимбалюком, відреагувала на критику Даші Астаф'євої через Радіодиктант національної єдності. Вона пояснила, чому вважає вибір артистки доречним, та навела одразу кілька аргументів на її захист.

Про це Віточка розповіла у своєму Instagram, пише Styler.

Віточка заступилася за Дашу Астаф'єву

Зварич звернула увагу на хвилю негативних коментарів, яка виникла після оголошення про участь Астаф'євої в Радіодиктанті. Водночас вона запропонувала поглянути на вибір організаторів з іншого боку.

Першим аргументом Віти стала медійність Даші. На її думку, популярність артистки здатна привернути до Радіодиктанту людей, які раніше могли ним не цікавитися.

"Даша дуже медійна особистість, яка привертає до себе багато уваги, а залучення нових людей та нової аудиторії до написання Радіодиктанту сприяє популяризації української мови." - сказала вона.

Чому Зварич вважає Астаф'єву вдалим вибором

Окремо ексучасниця "Холостяка" відповіла на закиди щодо того, чи має Астаф'єва достатній досвід для такої ролі.

Зварич нагадала, що робота з текстом і голосом для Даші не нова: вона озвучує книжки та читає поезію.

Віта також закликала не перетворювати Радіодиктант на своєрідний конкурс професійних філологів. На думку Зварич, сенс цієї традиції значно ширший.

"Радіодиктант - це не іспит на звання найкращого філолога цієї країни. Це передусім про нашу мову, культуру та відчуття єдності, незалежно від того, де ми зараз перебуваємо", - пояснила вона.

Закликала спочатку почути Астаф'єву

Наприкінці відео Віточка запропонувала не робити висновків про Астаф'єву ще до того, як вона виконає свою роль.

Вона також звернулася до підписників із запитанням, як вони ставляться до участі Астаф'євої в Радіодиктанті.

Що відповіла сама Даша Астаф'єва

На тлі обговорення відреагувала і сама Астаф'єва. У Threads вона подякувала тим медіа та користувачам, які адекватно поставилися до новини та її позиції.

Віточка з &quot;Холостяка&quot; заступилася за Дашу Астаф'єву після хвилі критики навколо радіодиктанту
Даша Астаф'єва відреагувала на обговорення у Threads (скриншот)

Що відомо про Віточку з "Холостяка"

Віта Зварич стала однією з найбільш обговорюваних учасниць "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком, хоча залишила проєкт уже після першої Церемонії троянд. Після шоу вона продовжила навчання на етнології в КНУ імені Тараса Шевченка, поєднуючи його з роботою та волонтерством.

В інтерв'ю РБК-Україна Зварич пояснювала, що сприймає українську культуру як живу частину сучасної ідентичності та прагне руйнувати стереотипні уявлення про українські традиції.

Раніше Styler розповідав, що подруга Лесі Нікітюк Валерія Полянська йде на "Холостяк", та що відомо про нову учасницю шоу.

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