Виточка из "Холостяка" вступилась за Дашу Астафьеву после волны критики вокруг радиодиктанта

Вита Зварич, которая стала известна после участия в "Холостяке" с Тарасом Цымбалюком, отреагировала на критику Даши Астафьевой через Радиодиктант национального единства. Она объяснила, почему считает выбор артистки уместным, и привела сразу несколько аргументов в ее защиту.
Об этом Виточка рассказала в своем Instagram, пишет Styler.
Виточка вступилась за Дашу Астафьеву
Зварич обратила внимание на волну негативных комментариев, возникшую после объявления об участии Астафьевой в радиодиктанте. В то же время, она предложила взглянуть на выбор организаторов с другой стороны.
Первым аргументом Виты стала медийность Даши. По ее мнению, популярность артистки способна привлечь к радиодиктанту людей, которые раньше могли им не интересоваться.
"Даша очень медийная личность, которая привлекает к себе много внимания, а привлечение новых людей и новой аудитории к написанию радиодиктанта способствует популяризации украинского языка." - сказала она.
Почему Зварич считает Астафьеву удачным выбором
Отдельно экс-участница "Холостяка" ответила на упреки в том, имеет ли Астафьева достаточный опыт для такой роли.
Зварыч напомнила, что работа с текстом и голосом для Даши не новая: она озвучивает книги и читает поэзию.
Вита также призвала не превращать радиодиктант в своеобразный конкурс профессиональных филологов. По мнению Зварич, смысл этой традиции значительно шире.
"Радиодиктант - это не экзамен на звание лучшего филолога этой страны. Это, прежде всего, о нашем языке, культуре и ощущении единства, независимо от того, где мы сейчас находимся", - пояснила она.
Призывала сначала услышать Астафьеву
В конце видео Виточка предложила не делать выводов об Астафьеве еще до того, как она исполнит свою роль.
Она также обратилась к подписчикам с вопросом, как они относятся к участию Астафьевой в радиодиктанте.
Что ответила сама Даша Астафьева
На фоне обсуждения отреагировала и сама Астафьева. В Threads она поблагодарила тех медиа и пользователей, которые адекватно отнеслись к новости и ее позиции.
Что известно о Виточке из "Холостяка"
Вита Зварич стала одной из самых обсуждаемых участниц "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком, хотя покинула проект уже после первой церемонии роз. После шоу она продолжила обучение на этнологии в КНУ имени Тараса Шевченко, совмещая его с работой и волонтерством.
В интервью РБК-Украина Зварич объясняла, что воспринимает украинскую культуру как живую часть современной идентичности и стремится к разрушению стереотипных представлений об украинских традициях.
Ранее Styler рассказывал, что подруга Леси Никитюк Валерия Полянская идет на "Холостяк", и что известно о новой участнице шоу.