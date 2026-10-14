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Главная Холостяк Виточка из "Холостяка" вступилась за Дашу Астафьеву после волны критики вокруг радиодиктанта
Холостяк 14 октября 2026 · 18:54
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Виточка из "Холостяка" вступилась за Дашу Астафьеву после волны критики вокруг радиодиктанта

Экс-участница "Холостяка" привела аргументы в защиту артистки и призвала украинцев не торопиться с критикой
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Виточка из "Холостяка" вступилась за Дашу Астафьеву после волны критики вокруг радиодиктанта

Экс-участница "Холостяка" вступилась за Дашу Астафьеву (коллаж: Styler)

Вита Зварич, которая стала известна после участия в "Холостяке" с Тарасом Цымбалюком, отреагировала на критику Даши Астафьевой через Радиодиктант национального единства. Она объяснила, почему считает выбор артистки уместным, и привела сразу несколько аргументов в ее защиту.

Об этом Виточка рассказала в своем Instagram, пишет Styler.

Виточка вступилась за Дашу Астафьеву

Зварич обратила внимание на волну негативных комментариев, возникшую после объявления об участии Астафьевой в радиодиктанте. В то же время, она предложила взглянуть на выбор организаторов с другой стороны.

Первым аргументом Виты стала медийность Даши. По ее мнению, популярность артистки способна привлечь к радиодиктанту людей, которые раньше могли им не интересоваться.

"Даша очень медийная личность, которая привлекает к себе много внимания, а привлечение новых людей и новой аудитории к написанию радиодиктанта способствует популяризации украинского языка." - сказала она.

Почему Зварич считает Астафьеву удачным выбором

Отдельно экс-участница "Холостяка" ответила на упреки в том, имеет ли Астафьева достаточный опыт для такой роли.

Зварыч напомнила, что работа с текстом и голосом для Даши не новая: она озвучивает книги и читает поэзию.

Вита также призвала не превращать радиодиктант в своеобразный конкурс профессиональных филологов. По мнению Зварич, смысл этой традиции значительно шире.

"Радиодиктант - это не экзамен на звание лучшего филолога этой страны. Это, прежде всего, о нашем языке, культуре и ощущении единства, независимо от того, где мы сейчас находимся", - пояснила она.

Призывала сначала услышать Астафьеву

В конце видео Виточка предложила не делать выводов об Астафьеве еще до того, как она исполнит свою роль.

Она также обратилась к подписчикам с вопросом, как они относятся к участию Астафьевой в радиодиктанте.

Что ответила сама Даша Астафьева

На фоне обсуждения отреагировала и сама Астафьева. В Threads она поблагодарила тех медиа и пользователей, которые адекватно отнеслись к новости и ее позиции.

Виточка из &quot;Холостяка&quot; вступилась за Дашу Астафьеву после волны критики вокруг радиодиктанта
Даша Астафьева отреагировала на обсуждение в Threads (скриншот)

Что известно о Виточке из "Холостяка"

Вита Зварич стала одной из самых обсуждаемых участниц "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком, хотя покинула проект уже после первой церемонии роз. После шоу она продолжила обучение на этнологии в КНУ имени Тараса Шевченко, совмещая его с работой и волонтерством.

В интервью РБК-Украина Зварич объясняла, что воспринимает украинскую культуру как живую часть современной идентичности и стремится к разрушению стереотипных представлений об украинских традициях.

Ранее Styler рассказывал, что подруга Леси Никитюк Валерия Полянская идет на "Холостяк", и что известно о новой участнице шоу.

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