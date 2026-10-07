Разом понад 18 років: Віктор Бронюк показав нове фото з дружиною Тетяною

Український співак і фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк зворушливо привітав дружину Тетяну з днем народження. Музикант показав нове спільне фото та розповів, за що особливо їй вдячний.

Що Бронюк сказав про свою дружину та що відомо про їхній багаторічний шлюб, розповідає Styler.

Як Бронюк привітав дружину

З нагоди дня народження Тетяни артист опублікував у своєму Instagram їхнє спільне фото та зізнався, наскільки цінує кохану.

Бронюк подякував дружині за любов, ніжність, терпіння та підтримку, а також за тепло, яке вона створює в їхній родині.

"Ми разом пройшли багато, і я особливо ціную кожну нашу спільну мить - від найзвичайніших буднів до найщасливіших моментів", - написав співак.

Він також зізнався, що хоче провести з Тетяною ще багато років, разом подорожувати, здійснювати мрії та продовжувати закохуватися одне в одного.

Віктор Бронюк з дружиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Що відомо про шлюб Віктора і Тетяни Бронюків та як вони виглядали раніше

Історія пари розпочалася у 2007 році. Тетяна тоді займалася організацією заходів та зв'язалася з Віктором щодо виступу його гурту. Після знайомства вони багато спілкувалися телефоном, а згодом Тетяна переїхала з Івано-Франківська до Вінниці.

12 липня 2008 року пара одружилася. Весілля влаштували в рідному селі музиканта Соколові на Вінниччині, а святкування провели в українському стилі.

Бронюк та його дружина (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

У липні 2026 року Віктор і Тетяна відзначили вже 18 років шлюбу. Тоді співак також публічно освідчився дружині в коханні та показав архівні кадри з їхнього весілля.

Подружжя виховує двох дітей - доньку Єву та сина Данила.