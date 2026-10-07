Вместе более 18 лет: Виктор Бронюк показал новое фото с женой Татьяной

Украинский певец и фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк трогательно поздравил жену Татьяну с днем рождения. Музыкант показал новое общее фото и рассказал, за что особенно благодарен.

Что Бронюк сказал о своей жене и что известно об их многолетнем браке, рассказывает Styler.

Как Бронюк поздравил жену

По случаю дня рождения Татьяны артист опубликовал в своем Instagram их общую фотографию и признался, насколько ценит любимую.

Бронюк поблагодарил супругу за любовь, нежность, терпение и поддержку, а также за тепло, которое она создает в их семье.

"Мы вместе прошли много, и я особенно ценю каждый наш общий момент - от самых обычных будней до самых счастливых моментов", - написал певец.

Он также признался, что хочет провести с Татьяной еще много лет, вместе путешествовать, мечтать и продолжать влюбляться друг в друга.

Виктор Бронюк с супругой (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Что известно о браке Виктора и Татьяны Бронюков и как они выглядели раньше

История пары началась в 2007 году. Татьяна тогда занималась организацией мероприятий и связалась с Виктором по поводу выступления его группы. После знакомства они много общались по телефону, а затем Татьяна переехала из Ивано-Франковска в Винницу.

12 июля 2008 года пара вышла замуж. Свадьбу устроили в родном селе музыканта Соколово Винницкой области, а празднование провели в украинском стиле.

Бронюк и его жена (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

В июле 2026 Виктор и Татьяна отметили уже 18 лет брака. Тогда певец публично признался жене в любви и показал архивные кадры с их свадьбе.

Супруги воспитывают двоих детей - дочь Еву и сына Даниила.