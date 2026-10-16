Вечеря в одній сковорідці: рецепт рису з куркою та овочами від редакторки Styler

Рис із куркою та овочами - варіант домашньої вечері , для якої не потрібно окремо готувати м'ясо й гарнір. Курка спочатку обсмажується до золотистої скоринки, а потім доходить до готовності разом із рисом, який вбирає м'ясний сік, бульйон і аромат спецій.

Як приготувати страву за рецептом кулінарної блогерки Ешлі Фер та чим відрізняється домашній варіант редакторки Styler Анастасії Остапової - читайте в матеріалі.

Рис із куркою за рецептом кулінарної блогерки

Авторка кулінарного сайту The Recipe Rebel Ешлі Фер пропонує готувати курку, рис та овочі в одній сковорідці. Особливість її рецепта - вершки та пармезан, які додають наприкінці й надають страві кремової консистенції.

Інгредієнти на 4 порції

450 г курячого філе

185 г білого довгозернистого рису

500 мл курячого бульйону

близько 300 г замороженого горошку та моркви

½ цибулини

2 зубчики часнику

120 мл вершків

близько 25 г тертого пармезану

1 ст. л. олії

1 ч. л. італійських трав

¼ ч. л. паприки

сіль і чорний перець до смаку.

Примітка: рецепт містить молочні продукти - вершки та пармезан.

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть і поперчіть.

У глибокій сковорідці розігрійте олію. Викладіть курку разом із подрібненою цибулею та готуйте, поки м'ясо злегка підрум'яниться, а цибуля стане м'якою.

Додайте подрібнений часник, паприку та італійські трави й прогрійте приблизно хвилину.

Влийте курячий бульйон, додайте рис та заморожені овочі. Доведіть до легкого кипіння, накрийте кришкою та зменште нагрівання.

Готуйте до м'якості рису та повної готовності курки.

Наприкінці влийте вершки та всипте пармезан. Перемішайте й прогрійте страву, щоб сир розплавився, а соус став однорідним.

Моя адаптована версія рису з куркою та овочами

Я взяла за основу ідею приготування курки, рису та овочів в одній сковорідці, але адаптувала рецепт під себе.

Замість нарізаного курячого філе використала гомілки та крила. Вершки й пармезан не додавала, а для овочевої частини взяла готову заморожену суміш із морквою, зеленим горошком та стручковою квасолею.

Також додала цибулю та часник, а курку попередньо добре обсмажила. Для приготування використовувала глибоку сковорідку діаметром 26 см - у ній вистачило місця і для шматочків м'яса, і для рису з овочами.

Інгредієнти на 4 порції

600-700 г курячих гомілок і крил

250 г білого довгозернистого рису

350-400 г замороженої овочевої суміші з морквою, зеленим горошком та стручковою квасолею

1 невелика цибулина

2 зубчики часнику

приблизно 500 мл гарячої води або курячого бульйону

2 ст. л. олії

1 ч. л. паприки

сіль і чорний перець до смаку

спеції для курки - за бажанням

Як я готувала страву

Спочатку підготувала курячі гомілки та крила: приправила їх сіллю, чорним перцем і паприкою.

У глибокій сковорідці діаметром 26 см розігріла олію, виклала курку та обсмажувала приблизно 7 хвилин, періодично перевертаючи, щоб шматочки підрум'янилися з різних боків.

Потім додала дрібно нарізану цибулю та продовжила готувати разом із куркою, щоб вона стала м'якшою. Після цього додала подрібнений часник і прогріла його разом з іншими інгредієнтами.

Далі всипала заморожену овочеву суміш із морквою, зеленим горошком та стручковою квасолею. Овочі кілька хвилин прогріла разом із куркою.

Курка з овочами під час приготування (фото: Анастасія Остапова)

Після цього промила білий довгозернистий рис холодною водою та додала його до сковорідки. Розподілила крупу між шматочками курки та овочами.

Влила приблизно 500 мл гарячої води або бульйону. Цього об'єму має вистачити, щоб рис був покритий рідиною, але кількість можна трохи коригувати залежно від конкретного сорту крупи.

Після закипання зменшила нагрівання та накрила сковорідку кришкою. Готувала до м'якості рису та повної готовності курячих гомілок і крил.

Під час приготування стежила за кількістю рідини. Якщо рис залишається твердим, а вода вже увібралася, краще долити трохи гарячої води, а не великий об'єм одразу. Так менше ризику, що крупа розвариться.

Коли курка та рис були готовими, вимкнула нагрівання й залишила страву під кришкою ще на кілька хвилин.

Готовий рис із куркою та овочами (фото: Анастасія Остапова)

Що варто врахувати під час приготування

Головна відмінність моєї версії від рецепта Ешлі Фер - використання гомілок та крил замість невеликих шматочків філе. Курці на кістці потрібно більше часу, тому я спочатку обсмажувала її окремо близько 7 хвилин і лише після цього поступово додавала інші інгредієнти.

Не варто орієнтуватися лише на готовність рису. Перед подачею обов'язково перевірте і курку, особливо біля кістки.

Якщо рис уже готовий, а курка ще ні, краще вийняти м'ясо зі сковорідки та окремо довести його до безпечної температури, а не продовжувати довго тушкувати разом із крупою. Так рис не перетвориться на кашу.

Ще один нюанс - заморожені овочі. Під час нагрівання вони виділяють додаткову вологу, тому воду краще не наливати із запасом.

Я використовувала білий довгозернистий рис. Перед приготуванням його варто добре промити, а після додавання рідини не перемішувати занадто часто - так крупа краще збереже структуру.

У результаті виходить повноцінна домашня вечеря в одному посуді: з куркою, гарніром та овочами. А сам рецепт легко адаптувати під продукти, які вже є вдома.