UA / RU
rbc.ua
Последние новости
16:39 Вкусно
Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler
15:57 Холостяк
Что посмотреть перед премьерой "Холостяка": фильмы о свиданиях и поисках любви
15:31 Тренды
Какие необычные грибы растут в Украине: от черной лисички до "пальцев мертвеца" (фото)
14:58 Полезное
Как безопасно почистить серебро и золото дома: советы от Pandora, Tiffany & Co и других
14:05 Люди
Лера Мандзюк призналась в домогательствах родственника в 6-летнем возрасте: "Думала, хочет обнять"
13:27 Вкусно
Шоколадное пирожное в микроволновке: проверенный рецепт без добавленного сахара (фото)
12:43 Люди
Христина Соловий объяснила, почему отказалась от концерта памяти Степана Гиги
12:01 Гороскопы
Козероги требуют результат, а Девы - идеал: какие знаки Зодиака самые придирчивые
11:24 Холостяк
Кристина Горняк рассказала о причинах участия в шоу "Холостяк-15" и реакции родителей
10:48 Полезное
Очистка кухонной вытяжки: как эффективно отмыть от жира и не повредить фильтры
Все новости
Главная Вкусно Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler
Вкусно 16 октября 2026 · 16:39
Додати як бажане джерело в Google

Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler

Редактор Styler проверила популярный способ приготовления сытного ужина и адаптировала его под себя
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler

Рис с курицей и овощами на сковороде (коллаж: Styler)

Рис с курицей и овощами - вариант домашнего ужина, для которого не нужно отдельно готовить мясо и гарнир. Курица сначала обжаривается до золотистой корочки, а затем доходит до готовности вместе с рисом, впитывающим мясной сок, бульон и аромат специй.

Как приготовить блюдо по рецепту кулинарного блогера Эшли Фер и чем отличается домашний вариант редактора Styler Анастасии Остаповой - читайте в материале.

Рис с курицей по рецепту кулинарной блоггерки

Автор кулинарного сайта The Recipe Rebel Эшли Фер предлагает готовить курицу, рис и овощи в одной сковородке. Особенность ее рецепта - сливки и пармезан, которые добавляют в конце и придают блюду кремовую консистенцию.

Ингредиенты на 4 порции

  • 450 г куриного филе
  • 185 г белого длиннозернистого риса
  • 500 мл куриного бульона
  • около 300 г замороженного горошка и моркови
  • ½ луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 120 мл сливок
  • около 25 г тертого пармезана
  • 1 ст. л. масла
  • 1 ч. л. итальянских трав
  • ¼ ч. л. паприки
  • соль и черный перец по вкусу.

Примечание: рецепт содержит молочные продукты - сливки и пармезан.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите курицу вместе с измельченным луком и готовьте, пока мясо слегка подрумянится, а лук станет мягким.

Добавьте измельченный чеснок, паприку и итальянские травы и прогрейте примерно минуту.

Влейте куриный бульон, добавьте рис и замороженные овощи. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и снизьте нагрев.

Готовьте к мягкости риса и полной готовности курицы.

В конце влейте сливки и всыпьте пармезан. Перемешайте и прогрейте блюдо, чтобы сыр расплавился, а соус стал однородным.

Моя адаптированная версия риса с курицей и овощами

Я взяла за основу идею приготовления курицы, риса и овощей в одной сковороде, но приспособила рецепт под себя.

Вместо нарезанного куриного филе использовали голени и крылья. Сливки и пармезан не добавляла, а для овощной части взяла готовую замороженную смесь с морковью, зеленым горошком и бобовой фасолью.

Также добавила лук и чеснок, а курицу предварительно хорошо обжарила. Для приготовления использовала глубокую сковороду диаметром 26 см - в ней хватило места и для кусочков мяса, и для риса с овощами.

Ингредиенты на 4 порции

  • 600-700 г куриных голеней и крыльев
  • 250 г белого длиннозернистого риса
  • 350-400 г замороженной овощной смеси с морковью, зеленым горошком и стручковой фасолью
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • примерно 500 мл горячей воды или куриного бульона
  • 2 ст. л. масла
  • 1 ч. л. паприки
  • соль и черный перец по вкусу
  • специи для курицы - по желанию

Как я готовила блюдо

Сначала подготовила куриные голени и крылья: приправила их солью, черным перцем и паприкой.

В глубокой сковороде диаметром 26 см разогрела масло, выложила курицу и обжаривала примерно 7 минут, периодически переворачивая, чтобы кусочки подрумянились с разных сторон.

Затем добавила мелко нарезанный лук и продолжила готовить вместе с курицей, чтобы он стал более мягким. После этого добавила измельченный чеснок и прогрела его вместе с другими ингредиентами.

Дальше всыпала замороженную овощную смесь с морковью, зеленым горошком и бобовой фасолью. Овощи несколько минут прогрели вместе с курицей.

Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler
Курица с овощами во время приготовления (фото: Анастасия Остапова)

После этого промыла белый длиннозернистый рис холодной водой и добавила его к сковороде. Распределила крупу между кусочками курицы и овощами.

Влила около 500 мл горячей воды или бульона. Этого объема должно хватить, чтобы рис был покрыт жидкостью, но количество можно немного корректировать в зависимости от конкретного сорта крупы.

После закипания уменьшила нагрев и накрыла сковороду крышкой. Готовила к мягкости риса и полной готовности куриных голеней и крыльев.

Во время приготовления следила за количеством жидкости. Если рис остается жестким, а вода уже впиталась, лучше долить немного горячей воды, а не большой объем сразу. Так меньше риска, что крупа разварится.

Когда курица и рис были готовы, выключила нагрев и оставила блюдо под крышкой еще на несколько минут.

Ужин в одной сковороде: рецепт риса с курицей и овощами от редактора Styler
Готовый рис с курицей и овощами (фото: Анастасия Остапова)

Что следует учесть во время приготовления

Главное отличие моей версии от рецепта Эшли Фер - использование голеней и крыльев вместо небольших кусочков филе. Курильщики на кости нужно больше времени, поэтому я сначала обжаривала ее отдельно около 7 минут и только после этого постепенно добавляла другие ингредиенты.

Не стоит ориентироваться только на готовность риса. Перед подачей обязательно проверьте и курицу, особенно у кости.

Если рис готов, а курица еще нет, лучше вынуть мясо из сковородки и отдельно довести его до безопасной температуры, а не продолжать долго тушить вместе с крупой. Так рис не превратится в кашу.

Еще один нюанс - замороженные овощи. При нагревании они выделяют дополнительную влагу, поэтому воду лучше не наливать с запасом.

Я использовала белый длиннозернистый рис. Перед приготовлением его следует хорошо промыть, а после добавления жидкости не перемешивать слишком часто - так крупа лучше сохранит структуру.

В результате получается полноценный домашний ужин в одной посуде: с курицей, гарниром и овощами. А сам рецепт легко адаптировать под продукты, которые уже есть дома.

Мы также рассказывали, как приготовить свинину с сушеными шиитаке и овощной смесью по проверенному рецепту сытного ужина.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео) Холостяк Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео)
Атмосферные игры на ПК, которые можно пройти за вечер или выходные: Stray, Journey, Firewatch и другие
Атмосферные игры на ПК, которые можно пройти за вечер или выходные: Stray, Journey, Firewatch и другие Тренды
Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд
Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд Полезное
Больше интересного
"Это настоящие чувства". Григорий Решетник о феномене "Холостяка", воспитании сыновей и репутации в Украине "Это настоящие чувства". Григорий Решетник о феномене "Холостяка", воспитании сыновей и репутации в Украине Полина Кузенко · 15 октября 2026, 14:16
Отопительный сезон 2026: какие тарифы на тепло в Днепре, Киеве, Львове и Харькове Отопительный сезон 2026: какие тарифы на тепло в Днепре, Киеве, Львове и Харькове Юлия Шиканова · 16 октября 2026, 06:19
Сырники с румяной корочкой: проверенный рецепт от редактора Styler (фото) Сырники с румяной корочкой: проверенный рецепт от редактора Styler (фото) Юлія Люшньова · 16 октября 2026, 07:15
Что посмотреть перед премьерой "Холостяка": фильмы о свиданиях и поисках любви Что посмотреть перед премьерой "Холостяка": фильмы о свиданиях и поисках любви Юлия Шиканова · 16 октября 2026, 15:57