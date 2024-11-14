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Вчені виявили найшкідливіший вид алкоголю, від якого набирають вагу

Фото: Від якого алкоголю гладшають (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження виявило улюблений багатьма людьми алкогольний напій, який може погіршити здоров'я організму. Ба більше, від цього напою ви можете набрати зайву вагу.

Про який напій йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що дізналися вчені про найшкідливіший алкоголь

Дослідники зі США опитали понад 1900 дорослих, які повідомили про вживання алкоголю, порівнюючи харчування тих, хто п’є лише пиво (38,9%), лише вино (21,8%), лише міцні напої (18,2%) або комбінацію видів алкоголю (21%).

Люди розповідали, як вони харчуються, потім ці дані порівнювали з індексом здорового харчування, показником, який можна використовувати для визначення загальної якості чиєїсь дієти.

Тривожне дослідження показало, що жодна з цих чотирьох груп не набрала більше 80 балів, що свідчить про адекватне харчування, але одна група виділялася найбільше.

У тих, хто п’є вино, було виявлено близько 55 балів, а у тих, хто вживає алкогольні напої та вживає різні види напоїв, - близько 53 балів.

Але молоді чоловіки, які палять та мають низький дохід, обирали пиво, і набрали 49 балів.

За даними дослідницької групи, вони також повідомили про найвище щоденне споживання калорій і найменшу кількість фізичних вправ, фактори, які підвищують ризик ожиріння та пов’язаних з ним захворювань.

Вчені зазначають, що вино, особливо червоне, часто п’ють разом із більш збалансованими стравами, що містять м’ясо, овочі та молочні продукти.

З іншого боку, пиво часто вживають у місцях, де в їжі мало клітковини та багато вуглеводів і обробленого м’яса.

Також експерти припускають, що їжа, яку ми обираємо, також впливає на вибір алкоголю, оскільки смажена або солона викликає спрагу, та змушує людей жадати пива, а не інших напоїв.

 

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