Лікар назвав "корисний" міцний алкоголь: від нього немає похмілля!
Всім відомо, що вживання спиртних напоїв шкодить організму. Але каліфорнійський гастроентеролог назвав "найздоровіший вибір" алкоголю, для тих, хто п’є.
Що саме можна вживати без сильного страху, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Який алкогольний напій радить гастроентеролог?
Лікар Саураб Сеті наголошує, що жодна кількість алкоголю не є "корисною" для вашого здоров’я, але текіла має перевагу над конкурентами.
Експерт пояснив, що текілу виготовляють із рослини агави, у якій мало цукру та вуглеводів. На відміну від лікерів, отриманих із зерна, текіла природно не містить глютену.
В чому переваги текіли?
Мексиканські дослідники з Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Biotechnology and Biochemistry Irapuato виявили, що агава в текілі не засвоюється і не підвищує рівень цукру в крові так сильно, як інші алкогольні напої.
Текіла також може знизити дію ліків. Вчені з Університету Гвадалахари виявили, що блакитна агава, яка використовується для виготовлення текіли, може створити захисний бар’єр навколо ліків, які використовуються для лікування кишкових захворювань, і запобігти розчиненню ліків у шлунку.
Агава містить такі сполуки, як фруктани та фруктоолігосахариди (FOS), які можуть функціонувати як пребіотики та сприяти здоровій мікробіоті кишечника, покращувати травлення та потенційно полегшувати проблеми з ШКТ.
Однією з причин того, що випивка шкідлива для організму, є те, що коли ми вживаємо алкоголь, він розпадається на ацетальдегід, токсин і відомий канцероген, який пошкоджує ДНК організму та не дає йому відновити пошкодження.
Текілу виготовляють з агави (Скриншот)
Хоча текіла також викликає вироблення ацетальдегіду, процес відбувається повільніше, тому похмілля може бути не таким неприємним.
"Текіла метаболізується в ацетальдегід повільніше, ніж інші алкогольні напої. Цей уповільнений метаболізм може пояснити, чому деякі люди повідомляють про менше похмілля після вживання текіли", - розказав лікар.
Як відомо, основною причиною похмілля є наявність продуктів бродіння, відомих як конгенери.
Прозора текіла, виготовлена з 100-відсоткової блакитної агави, має менше конгенерів, ніж коричневі лікери.
Знайте, що ці переваги стосуються тільки стовідсоткової текіли з агави. Змішування текіли з солодкими напоями зводить нанівець потенційні переваги напою.
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