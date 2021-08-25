Украину накроет шквалами с градом, а местами похолодает до +7 ночью: где ухудшится погода

"Украина 26-го августа будет волноваться... Дожди, возможно с грозами, пройдут в северных областях, в центральной части, заденет Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую область", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что в остальных регионах в четверг будет преобладать сухая погода.

Что будет с температурой воздуха?

По словам синоптика, 26 августа градусы "разбегутся". На востоке и юго-востоке ожидается жаркая погода - от +25 до +30 градусов. На юге и в центре завтра +23+28, в Винницкой области +22+23 градуса.

В остальной части страны прохладнее: на севере +17+22 градуса, на западе +19+23.

Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

В Киеве, по словам Диденко, вероятен периодически дождь, возможна гроза, днем предполагается около +19 градусов.

"В ближайшие воскресенье-понедельник прыгнет в Киеве до +30+33 градусов. Но ненадолго", - добавила синоптик.

А в Украинском гидрометцентре сделали штормовое предупреждение на четверг.

"26 августа днем в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - прогнозируют синоптики.