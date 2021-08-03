В Украине введут новый локдаун: названы примерные даты

В режиме локдаунов будем жить несколько лет

По его словам, ограничения будут локальными, то есть они будут не везде. Депутат отметил, что такой информацией он обладает на основе аналитических данных.

"Все зависит от нас. Если ты вакцинировался, это еще не значит, что надо перестать пользоваться маской, антисептиком. Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", - заявил политик.

Также Качура считает, что в режиме локдаунов украинцам придется жить еще несколько лет.

"Я не хочу пугать. Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — тогда нам не надо будет никаких локдаунов вводить. Когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", - заявил парламентарий.

Карантин в Украине продлен

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен с 31 августа. На сколько времени его продлят, он не сообщил.