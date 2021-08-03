В Україні введуть новий локдаун: названо приблизні дати

У режимі локдаунів будемо жити кілька років

За його словами, обмеження будуть локальними, тобто вони будуть не скрізь. Депутат зазначив, що такою інформацією він володіє на основі аналітичних даних.

"Все залежить від нас. Якщо ти вакцинувався, це ще не означає, що треба перестати користуватися маскою, антисептиком. Ми повинні зрозуміти, що найближчі кілька років ми можемо жити в такому режимі", - заявив політик.

Також Качура вважає, що в режимі локдаунів українцям доведеться жити ще кілька років.

"Я не хочу лякати. Ця зараза не піде. Щоб її побороти, нам всім треба дотримуватися елементарних правил поведінки - тоді нам не треба буде ніяких локдаунів вводити. Коли ми зрозуміємо, що ситуація погіршується, тоді нам вже всім треба буде вакцинуватися, отримати доступні вакцини і зробити так, щоб ця проблема взагалі пішла в минуле", - заявив парламентарій.

Карантин в Україні продовжено

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що карантин в країні буде продовжений з 31 cерпня. На скільки часу його продовжать, він не повідомив.