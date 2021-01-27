В Украине повалили последнего Ленина: появилось фото

Под Одессой повалили памятник Владимиру Ленину, который, по данным активистов, являлся последней скульптурой лидера большевиков на территории Украины, где действуют органы государственной власти.

Соответствующее фото 27 января опубликовал глава общественной организации "Рассвет", соучредитель проектов "Декомунизация.Украина" и "Мова.Харків" Вадим Поздняков в своем Facebook.

Финал масштабной волны "ленинопада" состоялся в селе Старые Трояны Измаильского района под Одессой, где "скрывался" от глаз декоммунизаторов последний вождь.

"Последний памятник Ленину на территории Украины повален! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)... Всех поздравляем!" - говорится в публикации.

Под Одессой повалили памятник Ленину (фото: facebook.com/Nevidomy)

Кроме того, в Одесской области "досталось" также и памятнику Карлу Марксу. Неизвестные отбили кусочек носа у бюста немецкому философу-материалисту, идеологу коммунизма и политику.

"В поселке Холмске в Одесской области Карл Маркс потерял нос, из-за стыда от местных жителей, которые называют его Христо Ботев. Какая неожиданность", - пишет Поздняков.

Как уточняет активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook, именем болгарского поэта местные жители стали называть бюст Марксу после вступления в силу закона о декоммунизации.

Под Одессой повредили бюст Карла Маркса (фото: facebook.com/Nevidomy)

Пользователи сети в комментариях к посту приветствуют действия декоммунизаторов, однако высказывают сомнения, что это была действительно последняя скульптура - ведь волна демонтажей и повреждений памятников Ленину и другим коммунистическим, советским политическим деятелям XX века в Украине началась в начале 2014 года и продолжается поныне.

Ура!

Без обид, но это уже который "последний" поваленный памятник?

Я бы так не спешил со словами "последний". Уже не раз так говорилось, а потом где-то снова вылезало незапеленгованное ранее чудовище.

Поздравляю!

Ранее сообщалось, что под Запорожьем Ленина "декоммунизировали" в Иисуса.

Напомним, что в Украине в 2014 году демонтировано 504 памятника Ленину.